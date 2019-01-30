Mirror: удаленные сообщения в WhatsApp все еще можно прочитатьГазета.Ru 05:48

Если собеседник удалил сообщение, а получателю нужно его прочитать, то можно воспользоваться уязвимостью приложения и удалить WhatsApp со своего телефона. После этого необходимо вновь установить мессенджер на устройство.

Mirror: удаленные сообщения в WhatsApp все еще можно прочитать

Происшествия Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, задержанный утром 30 января, заявил, что недостаточно хорошо владеет русским языком.

Политика Мэр Риги Ушаков опроверг свое задержание Мэр Риги Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании, также заявив, что не намерен подавать в отставку.

Авто Skoda показала дизайн нового кроссовера Kamiq Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила первые изображения кроссовера Kamiq для европейского рынка.

Происшествия Сбербанк прокомментировал данные о звонках мошенников По данным издания, злоумышленники звонят с номеров банка, сообщая информацию по счету клиента и предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.

Авто Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.

Происшествия Пираты отпустили захваченных в Гвинейском заливе российских моряков Все российские моряки с судна MSC Mandy, взятые в плен пиратами в Гвинейском заливе, освобождены.

Транспорт В Госдуме предложили запретить курение за рулем В Государственной думе предложили запретить курение сигарет за рулем автомобиля.

Наука Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек Специалисты из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50% повышает риск развития шизофрении, передает Science Alert.

Интернет Google начала распространять новый дизайн Gmail для смартфонов Новый дизайн уже начали распространять и по заявлению Google через несколько дней он доберется до всех пользователей.

Происшествия Похищенная картина Куинджи снова отправится на выставку Ранее стало известно, что директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сохранит свой пост после кражи картины с выставки.

Экономика Недельная инфляция в России ускорилась до 0,1% Инфляция в стране с 22 по 28 января 2019 года составила 0,1%. Предыдущие две недели цены росли по 0,2%, сообщает 30 января Росстат.

Гаджеты В декабре было продано около 400 «Яндекс.Телефонов» В декабре прошлого года компании «Яндекс» удалось продать через сети партнёров порядка 400 своих смартфонов.

Экономика Apple пообещала снизить цены на iPhone Apple снизит цены на некоторые модели iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару, сообщил глава компании Тим Кук в интервью агентству Рейтер.

Интернет Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.

Происшествия В администрацию Балашихи пришли с обысками Следователями совместно с оперативными сотрудникам ФСБ проводятся обыски и другие следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.

Технологии Apple признала факт локализации персональных данных россиян Представительство компании Apple в РФ впервые официально признало, что базы данных россиян находятся на территории России.

Общество В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.

Авто Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.

Происшествия СК проверяет информацию об избиении ребенка в подмосковной школе "Следственным отделом по Химкам ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации СМИ об избиении сверстниками 8-летнего мальчика на уроке физкультуры", - сказал собеседник агентства.

Гаджеты На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime На американскую корпорацию Apple подали в суд из-за ошибки, позволяющей третьим лицам получить доступ к микрофону и камере владельцев iPhone, пишет Bloomberg в среду, 30 января.

Происшествия На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве.

Политика Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму Законопроект, отменяющий техосмотр для автомобилей, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.