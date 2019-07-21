Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкераРИА Новости вчера в 22:07
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
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Sunday Mirror: МИ-6 расследует причастность России к задержанию танкера Британии
Газета.Ruвчера в 20:33
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