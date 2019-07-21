Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкераРИА Новости вчера в 22:07

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Читать в источнике
Обсудить20

Подробнее о событии

СМИ узнали об изучении MI-6 версии причастности России к захвату танкера

РБКвчера в 23:49

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

RT на русскомвчера в 22:31

Mirror: МI-6 расследует версию о якобы причастности РФ к задержанию британского танкера

ТАССвчера в 20:24

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

РИА Новостивчера в 22:07

СМИ: МИ-6 проверяет версию о причастности РФ к захвату британского танкера

News.ruвчера в 20:59

Sunday Mirror: МИ-6 расследует причастность России к задержанию танкера Британии

Газета.Ruвчера в 20:33

В Лондоне изучают версию о причастности России к захвату Ираном британского танкера

Эхо Москвы00:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:48, Вашингтон
Спорт

Великая уступила Харлан в финале чемпионата мира

Обновлено вчера в 14:15
Экономика

IEO-проекты привлекли $262 млн с начала 2019 года

С начала 2019 г. 72 проекта привлекли $262 млн в результате IEO на различных площадках.
Обновлено 19 июля в 10:48
Космос

Рогозин рассказал, что робот «Федор» пробудет на МКС полторы недели

Обновлено вчера в 21:42
Политика

Зеленский показал убожеское состояние крейсера «Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский выложил на своем YouTube-канале запись, которая показывает проблемное состояние ракетного крейсера.
Обновлено в 00:22
Игры

Сооснователь Blizzard Фрэнк Пирс ушёл из компании

Сооснователь студии Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce) ушёл в отставку. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 05:39
Путешествия

В России появился новый вид туризма

Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными

В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

СМИ узнали о планах Лондона ввести санкции против Ирана из-за танкера

Правительство Великобритании планирует ввести против Ирана санкции после задержания британского танкера Stena Impero, пишет The Telegraph.
Обновлено вчера в 21:51
Футбол

На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом

После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

Автомобиль провалился в яму на размытой трассе «Амур»

Автомобиль провалился в яму, которая образовалась на федеральной трассе «Амур» из-за сильных ливней.
Обновлено в 00:01
Общество

На месте бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге может появиться арт-объект

Обновлено вчера в 15:39
Экономика

Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года

Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.
Обновлено 19 июля в 13:01
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено вчера в 08:16
Политика

Оскорбивший Путина грузинский телеведущий вернется в эфир

Отстраненный на два месяца после оскорблений в адрес президента России Владимира Путина телеведущий Георгий Габуния сможет вернуться к работе, заявил новый генеральный директор телеканала «Рустави 2» Паата Салия в эфире Palitra TV.
Обновлено вчера в 05:41
Политика

Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы

"Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".
Обновлено 19 июля в 12:38
Энергетика

Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 01:19
Общество

В Екатеринбурге закрасили еще один стрит-арт фестиваля «Карт-бланш»

Обновлено вчера в 07:24
Политика

На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду

Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, ещё половина — в мажоритарных округах.
Обновлено вчера в 18:21
Здоровье

Восьмилетняя амурчанка Александра Болотина прошла лечение в Корее

Восьмилетняя амурчанка Александра Болотина отправилась в корейскую клинику и прошла химиотерапию.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Девушка упала с параплана в горах Кабардино-Балкарии

Обновлено в 00:45
Культура

В «Ленкоме» сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

В Москве на задержанного со сломанной рукой составили протокол

Кутенкова отпустили из отдела, суд состоится в понедельник, сообщает портал «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия

Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком

Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках меленькую дочь.
Обновлено вчера в 22:52
Авто

Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру

Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции.
Обновлено вчера в 16:51
Общество

Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю

Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие

Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым

В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Единоборства

Дадашев находится в медикаментозной коме после операции

Обновлено вчера в 17:01
Кино

«Мстители:Финал» могут стать самым кассовым фильмом в истории

Обновлено в 00:31
Политика

На украинскую певицу Приходько напали на концерте в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады Анастасия Приходько подверглась нападению во время концерта в Виннице.
Обновлено вчера в 10:08
Космос

«Тойота» на Луне: каким будет японский луномобиль

Во внутреннем герметизированном пространстве астронавты смогут жить и работать, не пользуясь скафандрами.
Обновлено вчера в 03:18
ещё по теме
Главное