Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкераРИА Новости вчера в 22:07

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
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СМИ узнали об изучении MI-6 версии причастности России к захвату танкера

РБКвчера в 23:49

Россию заподозрили в причастности к захвату британского танкера

Эхо Москвы02:00

Sunday Mirror: МИ-6 расследует причастность России к задержанию танкера Британии

Газета.Ruвчера в 20:33

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

РИА Новостивчера в 22:07

СМИ: МИ-6 проверяет версию о причастности РФ к захвату британского танкера

News.ruвчера в 20:59

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

RT на русскомвчера в 22:31

Mirror: МI-6 расследует версию о якобы причастности РФ к задержанию британского танкера

ТАССвчера в 20:24
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:21, Вашингтон
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Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя сильно ограничивать рост цен на моторное топливо, так как это может привести к остановке развития нефтепереработки в стране.
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На Украине начались досрочные выборы в Раду

На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
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Обновлено 19 июля в 08:46
Политика

The Telegraph: Лондон может объявить о санкциях в отношении Ирана

Британское правительство разрабатывает пакет мер в отношении Ирана в связи задержанием британского танкера в Омузском проливе, сообщает 20 июля The Telegraph.
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Технологии

В семействе Ultrastar DC HC300 появился жесткий диск объемом 10 ТБ

По сравнению с гелиевым жестким диском Ultrastar DC HC510 объемом 10 ТБ накопитель Ultrastar DC HC330 обеспечивает прироста производительности до 40% при малой глубине очереди и записи небольших блоков с произвольным доступом.
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Здоровье

МЧС: пожары в Красноярском крае принесли дымку и запах гари в Томск

Обновлено вчера в 10:05
Политика

После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски

Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Пушков оценил условия «Нафтогаза» по переговорам с Россией

Аналитик: «Нафтогаз» саботирует переговоры с РФ ради США и позора Зеленского Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что согласен с вариантом условий тразита российского газа через Украину, который предложил вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович.
Обновлено 19 июля в 05:21
Происшествия

В Петербурге в метро мужчина напал с ножом на двух глухонемых людей

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии Мужчина ранил двух глухонемых людей в вагоне метро в Санкт-Петербурге, после того как они не ответили на его вопрос.
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Футбол

Ростов — Спартак 2:2

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Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы

В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
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Сына Плющенко увезли с тренировки на «скорой»

Как стало известно, с одной из тренировок, мальчика увезли на «скорой».
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В России увлеклись новым видом туризма

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Армия и оружие

Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым

В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
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В Японии сегодня проходят выборы в верхнюю палату парламента

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Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA

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Суд Украины внезапно снял кандидата с выборов в Раду

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Мюнхенская «Бавария» со счетом 3:1 победила мадридский «Реал» в матче Международного кубка чемпионов на стадионе NRG-стэдиум в Хьюстоне (США).
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Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook

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