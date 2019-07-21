с чего всё началось

Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом сообщает The Sunday Mirror со ссылкой на источники.

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Происшествия На Ямале восстановили движение поездов после схода вагонов с рельсов Участок железной дороги в Приуральском районе ЯНАО, где утром в субботу с рельсов сошли 11 грузовых вагонов, открыт для движения после восстановительных работ, сообщает пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).

Общество Минпромторг предложил не считать пиво за алкоголь Минпромтог РФ предложил смягчить ограничения на розничную продажу пива. Для этого его могут вывести из-под понятия алкогольной продукции.

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Политика Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина» Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».

Экономика На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингу В республике Алтай через 5 лет пройдут международные соревнования по рафтингу — спортивному сплаву по горным рекам, передает канал "Россия 24".

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Политика КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании Контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

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Политика Эквадор нашел доказательства шпионажа Ассанжа в посольстве Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что у него есть доказательства шпионажа со стороны основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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Футбол Футболист «Ливерпуля» Ван Дейк надеется получить «Золотой мяч» Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк надеется изменить тенденцию, согласно которой «Золотой мяч» получают исключительно игроки группы атаки.

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Происшествия В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.

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Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.