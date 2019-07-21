Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкераRT на русском 22:31

Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом сообщает The Sunday Mirror со ссылкой на источники.
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Британия начала искать российский след в задержании Ираном ее танкера

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RT на русском22:31

Mirror: МI-6 расследует версию о якобы причастности РФ к задержанию британского танкера

ТАСС20:24
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:19, Вашингтон
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Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
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На сайте статистики Red Dead Redemption 2 нашли ещё одно упоминание РС-версии

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В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
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Замглавы МИД России встретился с Мадуро

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что встретился с венесуэльским президентом Николасом Мадуро в Каракасе.
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Бригада ВСУ выразила готовность дать отпор России в Чернобыле

Обновлено в 19:00
Политика

Иран заявил о задержании в Ормузском проливе британского танкера

В начале июля власти британского Гибралтара задержали иранский танкер, полагая, что нефть везут в Сирию, что запрещено из-за европейских санкций.
Обновлено вчера в 14:21
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Тибетцы оказались потомками денисовцев

Ученые предполагают, что это своеобразие анатомии стало результатом скрещивания далеких предков современных тибетцев с денисовскими людьми, обосновавшимися в Тибете значительно ранее.
Обновлено 14 июля в 03:03
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Сборная Португалии разгромила Армению в матче 3-го тура группового этапа юношеского чемпионата Европы.
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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после гостевого матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) ответил на вопрос о судействе.
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Количество пропавших во время наводнения в Иркутской области выросло

Число без вести пропавших в зоне наводнения в Иркутской области выросло до 8 человек, сообщает Главное управление МЧС по региону в воскресенье.
Обновлено в 21:56
Космос

Корабль «Союз МС-13» с космонавтами отправился на МКС

Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
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Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

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Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

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Повышение цен на недвижимость в Лос-Анджелесе привело к тому, что все больше американцев переезжают из квартир в автомобили.
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В посольстве Украины испортили все бюллетени для выборов в Раду

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