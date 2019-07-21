Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкераRT на русском 22:31
Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом сообщает The Sunday Mirror со ссылкой на источники.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:19, Вашингтон
Футбол
РФС прокомментировал драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-Дону
Обновлено в 19:48
Космос
OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.
Обновлено вчера в 02:57
Авто
Немцы выпустили Fiat Ducato с гамаком на крыше
Немецкое тюнинг-ателье Sunlight сделало из Fiat Ducato универсальный фургон для путешествий и активного отдыха.
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Обновлено в 18:52
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Политика
На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду
Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, ещё половина — в мажоритарных округах.
Обновлено в 18:21
Политика
Замглавы МИД России встретился с Мадуро
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что встретился с венесуэльским президентом Николасом Мадуро в Каракасе.
Обновлено в 20:47
Политика
Иран заявил о задержании в Ормузском проливе британского танкера
В начале июля власти британского Гибралтара задержали иранский танкер, полагая, что нефть везут в Сирию, что запрещено из-за европейских санкций.
Обновлено вчера в 14:21
Наука
Тибетцы оказались потомками денисовцев
Ученые предполагают, что это своеобразие анатомии стало результатом скрещивания далеких предков современных тибетцев с денисовскими людьми, обосновавшимися в Тибете значительно ранее.
Обновлено 14 июля в 03:03
Футбол
Испания и Португалия вышли в полуфинал юношеского ЧЕ
Сборная Португалии разгромила Армению в матче 3-го тура группового этапа юношеского чемпионата Европы.
Обновлено в 15:01
Футбол
Олег Кононов: «Без судей „Спартак“ выиграл бы оба матча»
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после гостевого матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) ответил на вопрос о судействе.
Обновлено в 17:03
Путешествия
В России появился новый вид туризма
Обновлено в 21:00
Кино
Пьер Ришар прилетел в Ессентуки
Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Происшествия
Количество пропавших во время наводнения в Иркутской области выросло
Число без вести пропавших в зоне наводнения в Иркутской области выросло до 8 человек, сообщает Главное управление МЧС по региону в воскресенье.
Обновлено в 21:56
Космос
Корабль «Союз МС-13» с космонавтами отправился на МКС
Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
Обновлено в 08:16
Энергетика
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 01:19
Единоборства
Боксера Дадашева прооперировали из-за отека мозга после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев перенес операцию из-за отека мозга, сообщил журналист ESPN Стив Ким на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:29
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено вчера в 18:10
Общество
Американцы переселяются жить в автомобили
Повышение цен на недвижимость в Лос-Анджелесе привело к тому, что все больше американцев переезжают из квартир в автомобили.
Обновлено в 11:59
Музыка
Бузова записала странное видео перед VK Fest 2019
Обновлено в 13:21
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено вчера в 10:14
Политика
В посольстве Украины испортили все бюллетени для выборов в Раду
В Индии на избирательном участке, где должно было состояться голосование на выборах в украинскую Раду, были испорчены все бюллетени.
Обновлено в 17:46
Политика
Оставшихся в «китовой тюрьме» косаток выпустят до конца лета
Обновлено в 16:48
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32