Футбол

Mirror: «Барселона» готова отдать за Рэшфорда 100 миллионовБомбардир.ру вчера в 15:36

Барселона — Манчестер Юнайтед
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Камп Ноу»
«Барселона» заинтересована в форварде «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рэшфорде. Mirror стало известно, сколько каталонцы готовы заплатить за футболиста. Речь идет о сумме в 100 миллионов фунтов стерлингов.
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«Барселона» готова заплатить за Рэшфорда 115 млн евро

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«Барселона» готова заплатить 100 млн фунтов за Рэшфорда

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Mirror: «Барселона» готова отдать за Рэшфорда 100 миллионов

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«Барселона» приготовила 100 миллионов фунтов за форварда «Манчестер Юнайтед»

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