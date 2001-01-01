Футбол

Mirror: «Барселона» готова отдать за Рэшфорда 100 миллионовБомбардир.ру вчера в 15:36

Барселона — Манчестер Юнайтед
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Камп Ноу»
«Барселона» заинтересована в форварде «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рэшфорде. Mirror стало известно, сколько каталонцы готовы заплатить за футболиста. Речь идет о сумме в 100 миллионов фунтов стерлингов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» приготовила 100 миллионов фунтов за форварда «Манчестер Юнайтед»

Sport.ruвчера в 14:13

СМИ: «Барселона» готова предложить за Рэшфорда 100 миллионов фунтов стерлингов

Спорт-Экспрессвчера в 13:34

Mirror: «Барселона» готова отдать за Рэшфорда 100 миллионов

Бомбардир.рувчера в 15:36

«Барселона» готова заплатить 100 млн фунтов за Рэшфорда

Советский спортвчера в 13:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 01:51, Ашберн
Происшествия

МВД Франции: пожар в Нотр-Дам де Пари еще потушен

Госсекретарь ведомства опроверг сообщения о том, что возгорание в соборе ликвидировано, но уточнил, что ситуация находится под контролем.
Обновлено в 01:47
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Авто

На автосалоне в Шанхае дебютировал новый роскошный минивэн Lexus LM

Lexus LM был впервые представлен на 18-м Шанхайском автосалоне и, как соплатформенный Toyota Alphard, также является первой моделью класса MPV у Lexus.
Обновлено в 00:16
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Обновлено вчера в 19:42
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Экономика

В Совфеде предложили создать госкомпанию по санации бизнеса

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко заявил РБК, что пока проект находится только на стадии идеи, однако в дальнейшем может стать законопроектом.
Обновлено в 01:00
Общество

Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России

Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:23
Транспорт

В зоне ремонтов на трассе «Урал» появились видеофиксаторы

Видеофиксаторы будут отслеживать водителей, нарушающих скоростной режим в зоне ремонта на федеральных трассах Урала, сообщает «Уралуправтодор» (управляет федеральными трассами в Свердловской, Тюменской, Курганской областях, Пермском крае, ХМАО и ЯНАО).
Обновлено в 00:36
Транспорт

В России планируют организовать платные перекрестки

Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

Охвативший собор Парижской Богоматери пожар потушен

Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц

Обновлено вчера в 22:58
Авто

Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ

Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Анастасия Цветаева показала большой беременный живот

Актриса совсем скоро станет мамой в третий раз. Анастасия Цветаева показала, как выглядит накануне родов.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Порошенко настаивает на изменении времени дебатов с Зеленским

Ранее штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о готовности оплатить из избирательного фонда половину стоимости проведения дебатов с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:05
Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию

Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено вчера в 16:45
Политика

В МВД подсчитали имеющих временное убежище в России украинцев

В России около 77 тыс. граждан Украины имеют временное убежище или статус беженца.
Обновлено в 01:39
Энергетика

США в 2018 году почти вдвое увеличили экспорт нефти

"В 2018 году экспорт американской нефти вырос до 2 млн баррелей в сутки, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года в 1,2 млн баррелей в сутки", - говорится в опубликованном документе ведомства.
Обновлено вчера в 15:45
Авто

Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным

На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона.
Обновлено вчера в 10:59
Авто

Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии

Кроссовер Toyota RAV4, продажи которого недавно начались в Японии, получил на местном рынке четыре новые версии.
Обновлено вчера в 03:52
Хоккей

ЦСКА заломал «Авангард» во втором матче финала. Но Омск в порядке

Обновлено вчера в 14:57
Общество

Шведская журналистка признала русский язык непостижимым

Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено вчера в 14:28
Политика

Рядом с домом Зеленского задержали преступников с пулеметом

В селе Иванковичи Киевской области, около дома одного из кандидатов в президенты Украины, полиция задержала вооруженную группу злоумышленников, сообщил депутат Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Обновлено вчера в 21:02
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Футбол

Линекер отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 14:25
Общество

Что ждет волгоградцев по астропрогнозу с 15 по 21 апреля

Волгоградцев, рожденных под знаком Овна, вознаградят за усилия.
Обновлено 14 апреля в 23:02
Религия

В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

Пожар, охвативший один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери - стал причиной великой утраты.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено вчера в 12:08
Армия и оружие

В Сибири по тревоге поднят спецназ ЦВО

Военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, подняты по тревоге в рамках итоговой проверки за зимний период обучения.
Обновлено в 01:27
Экономика

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от подоходного налога

В правительстве РФ обсуждают возможность освободить россиян с низкими зарплатами от НДФЛ, сообщают «Известия».
Обновлено 14 апреля в 23:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маркус Рашфорд
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии. Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», за которую выступал с 7-летнего возраста.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное