Mirror: «Барселона» готова отдать за Рэшфорда 100 миллионовБомбардир.ру вчера в 15:36

«Барселона» заинтересована в форварде «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рэшфорде. Mirror стало известно, сколько каталонцы готовы заплатить за футболиста. Речь идет о сумме в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Mirror: «Барселона» готова отдать за Рэшфорда 100 миллионов

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