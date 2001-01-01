Футбол
Mirror: «Барселона» готова отдать за Рэшфорда 100 миллионовБомбардир.ру вчера в 15:36
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Камп Ноу»
«Барселона» заинтересована в форварде «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рэшфорде. Mirror стало известно, сколько каталонцы готовы заплатить за футболиста. Речь идет о сумме в 100 миллионов фунтов стерлингов.
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СМИ: «Барселона» готова предложить за Рэшфорда 100 миллионов фунтов стерлингов
Спорт-Экспрессвчера в 13:34
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 04:58, Ашберн
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