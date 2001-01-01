Футбол

Mirror: «Барселона» готова отдать за Рэшфорда 100 миллионовБомбардир.ру вчера в 15:36

Барселона — Манчестер Юнайтед
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Камп Ноу»
«Барселона» заинтересована в форварде «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рэшфорде. Mirror стало известно, сколько каталонцы готовы заплатить за футболиста. Речь идет о сумме в 100 миллионов фунтов стерлингов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» хочет подписать форварда МЮ за 100 млн фунтов

Soccer.ru04:02

«Барселона» приготовила 100 миллионов фунтов за форварда «Манчестер Юнайтед»

Sport.ruвчера в 14:13

«Барселона» готова заплатить 100 млн фунтов за Рэшфорда

Советский спортвчера в 13:55

СМИ: «Барселона» готова предложить за Рэшфорда 100 миллионов фунтов стерлингов

Спорт-Экспрессвчера в 13:34

Mirror: «Барселона» готова отдать за Рэшфорда 100 миллионов

Бомбардир.рувчера в 15:36

«Барселона» готова заплатить за Рэшфорда 115 млн евро

Евро-футбол.ру02:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
Политика

Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Медведевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не планирует встречаться с премьер-министром Дмитрием Медведевым перед отчетом главы кабмина в Госдуме, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
Футбол

Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»

Обновлено в 09:15
Политика

Савченко намерена участвовать в парламентских выборах

Обновлено в 08:50
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения

Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено в 04:50
Происшествия

Власти рассказали о спасении Нотр-Дама за 15 минут до обрушения

Обновлено в 09:45
Происшествия

Орудие страстей Христовых уцелело при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

В понедельник, 15 апреля, у католиков началась Страстная неделя, и в пятницу Терновый венец Спасителя должны были представить прихожанам перед праздником Светлой Пасхи.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Стало известно о планах военного сдерживания России в Венесуэле

Пентагон разрабатывает военные варианты действий, чтобы противостоять влиянию России, Кубы и Китая в Венесуэле без прямого столкновения.
Обновлено в 10:33
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Технологии

Компания «Промобот» представила российского «Терминатора»

Пермская компания «Промобот», крупнейший в России, Северной и Восточной Европе производитель сервисных роботов, представила свой новый продукт на конференции Skolkovo Robotics.
Обновлено в 10:15
Политика

Зеленский уже в три раза опережает Порошенко

За пять дней до голосования во втором туре президентских выборов на Украине отрыв Владимира Зеленского от Петра Порошенко еще больше увеличился и стал троекратным.
Обновлено в 08:57
Общество

В Петербурге открыли памятник Алферову

В Северной столице открыли памятник физику, Нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.
Обновлено в 09:51
Хоккей

UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова

Обновлено в 02:16
Энергетика

«Газпром» возобновил покупку туркменского газа

Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены.
Обновлено вчера в 14:26
Авто

Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ

Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца

Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов

Обновлено в 08:54
Спорт

«ПСЖ» поддержит реконструкцию Нотр-Дама

"Пари Сен-Жермен" окажет помощь в реконструкции собора Нотр-Дам де Пари, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:51
Авто

«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей

«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:46
Хоккей

ФНС зарегистрировала АНО ХК «Динамо» Москва, гендиректор – Кровопусков

Генеральным директором организации является Евгений Кровопусков.
Обновлено в 10:19
Здоровье

В татарстанские села отправят работать 90 медиков

До конца текущего года в татарстанские села планируют привлечь более 90 медиков. Данная работа проводится по программе «Земский доктор».
Обновлено в 10:49
Экономика

«Роснефть» выплатит дивиденды за 2018 год на сумму 274,6 млрд рублей

«Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет компании за 2018 год и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 11 рублей 33 копеек на одну обыкновенную акцию общества, что позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли», — сообщила «Роснефть».
Обновлено в 10:47
Происшествия

Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами

Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях

Светлана считает очень важным сохранить хорошие отношения после развода, ведь в противном случае ты как бы вычеркиваешь часть жизни.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой, как и мама, стала блондинкой

Лёля, как называет дочь Гузеева, работает вместе в мамой.
Обновлено в 05:28
Гаджеты

В iOS появится темная тема и новые жесты для iPad

В обновленной версии операционной системы iOS появится новая темная тема, а больше всего внимания будет уделено ее оптимизации под iPad.
Обновлено в 10:38
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

При взрыве в саратовском троллейбусе пострадали 2 женщины

В Саратове 16 апреля при взрыве газа в троллейбусе №16 на пересечении Шелковичной и Рахова пострадали две женщины.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Влад Топалов показал забавное фото с сыном

33-летний певец Влад Топалов, который недавно впервые стал отцом, опубликовал в Instagram забавный кадр с маленьким сыном, которому нет еще и полугода.
Обновлено в 03:19
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маркус Рашфорд
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии. Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», за которую выступал с 7-летнего возраста.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное