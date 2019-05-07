Финансы
Мировые рынки восстановились несмотря на угрозу торговой войныРБК 02:11
В понедельник фондовые индексы в Азии завершили торги сильным снижением. Шанхайский Shanghai Composite обвалился на 5,5%. Поводом стало объявление президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на китайские товары.
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Происшествия
Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Обновлено вчера в 11:48
Энергетика
«Татнефть» увеличила добычу за четыре месяца
Группа «Татнефть» в январе-апреле увеличила добычу нефти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,75 млн т, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100
Ошибка пилотов - приоритетная версия катастрофы самолета SSJ-100, в которой погиб 41 человек, утверждают близкие к расследованию источники "Коммерсанта".
Обновлено в 03:12
Путешествия
«Россия» приостановит полеты на Шри-Ланку и на Бали
«Россия» — единственная российская авиакомпания, которая выполняет прямые рейсы из Москвы в Коломбо и на Бали.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли автобус с рабочими, заявили в ДНР
Украинские силовики во вторник открыли огонь по автобусу с рабочей сменой Донецкой фильтровальной станции, пострадавших нет, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 03:15
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10
Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия
Автомобиль въехал в людей на Невском проспекте
Уточняется, что водитель Daewoo Matiz около дома 66 на Невском проспекте не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки
Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 02:59
Авто
Пикап Bentley продадут на аукционе
Пикап начал свою жизнь как седан Bentley S1 1956 года.
Обновлено вчера в 12:33
Здоровье
Тайные пружины депрессии. Когда настроение на нуле
Три-шесть процентов людей во всем мире хоть раз испытывали настоящую, "большую", депрессию, требующую лечения.
Обновлено в 01:00
Политика
«Стотысячетонный блеф»: в Германии высмеяли американский авианосец
Немецкий журналист усомнился в эффективности такого грозного оружия США как авианосцы.
Обновлено в 02:40
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Религия
Православные встречают Радоницу
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек
Обновлено вчера в 12:37
Авто
Skoda анонсировала премьеру обновленного Superb
Skoda опубликовала первое тизерное изображение обновленного Superb. Автомобиль будет доступен в кузове лифтбек и универсал.
Обновлено в 02:30
Авто
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
На портале Федерального института промышленной собственности опубликовали патент с изображениями нового вседорожника Lada.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с украинской стороной.
Обновлено в 01:22
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks.
Обновлено в 02:03
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A
Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
На границе Украины и Польши скопилось около 700 автомобилей
На семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях скопилось в общей сложности около 700 автомобилей.
Обновлено в 02:26
Политика
В ДНР начали прием документов на получение российского паспорта
Прием заявлений на получение российского паспорта в миграционной службе ДНР начали с 3 мая.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Обновлено вчера в 20:44
Экономика
Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков
Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт
В поездах «Иволга» на МЦД появятся камеры видеонаблюдения
В поездах «Иволга», которые будут ходить по Московским центральным диаметрам (МЦД), установят камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 00:03