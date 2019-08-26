Экономика
ПРАЙММировые рынки позитивно восприняли новые заявления Трампа по торговле
Мировые фондовые и сырьевые рынки позитивно отреагировали на новые заявления президента США Дональда Трампа по торговому конфликту с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос»
Sputnik Таджикистан 00:03
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки.
РИА Новости вчера в 23:11
Общество
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия вчера в 10:46
Политика
Американский сенатор заявил об отказе в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 00:11
Технологии
«МегаФон» провел первый 5G-турнир по киберспорту в России
«МегаФон» организовал первый в истории России киберспортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество
Уровень воды в Амуре на 23 см превысил опасную отметку
«На утро 27 августа уровень воды в реке Амур составляет 673 см (тенденция: подъем на 18 см)», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 21:32
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском вчера в 11:43
Общество
Готовим зонты и куртки. Погода в Ульяновской области 27 августа
Сегодня синоптики обещают облачный день. За окном будет идти небольшой и умеренный дождь.
Ульяновская правда вчера в 21:00
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Политика
В России решили судиться с Boeing
Поводом для расторжения контракта называют небрежные действия и решения Boeing при разработке самолета, а также утаивание критической информации от клиентов и авиавластей США «Авиакапитал-Сервис» заказала 35 самолетов Max 8 до того, как их полеты запретили по всему миру в марте.
Lenta.ru вчера в 21:39
Общество
Пенсионеров-льготников подвезут до границы
Минтруд предлагает узаконить оплату части проезда на отдых за пределами РФ Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
Нешуточная власть
Нулевой опыт в сфере госуправления и в политике не стали для бывшего шоумена помехой в деле укрепления власти и продавливании важных решений.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Футбол
«Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре
Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.
Спорт-Экспресс вчера в 17:31
Происшествия
Чеченского прокурора задержали в аэропорту с белым порошком
Во Внуково задержан зампрокурора Шатойского района Чечни Денис Хучиев, брат главы правительства республики Муслима Хучиева.
Европейско-Азиатские новости вчера в 12:04
Политика
Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Российская газета вчера в 14:02
Происшествия
В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия вчера в 22:17
Космос
Теплицу для овощей на Луне или Марсе тестируют в Антарктике
Как рассказал профессор DLR Хансйорг Диттус, проект указывает на возможность создания космической теплицы, а также на то, что технологию можно использовать для производства продуктов на Луне и Марсе.
РЕН ТВ вчера в 05:03
Космос
«Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну
Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
В МИД Молдавии выступили за нормализацию отношений с Россией
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску перед поездкой в Москву высказался за нормализацию молдавско-российских отношений.
RT на русском вчера в 20:15
Политика
Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
Известия вчера в 06:02
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru вчера в 11:49
Политика
Лавров рассказал о необратимости признания Абхазии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Абхазия является состоявшимся демократическим государством.
News.ru вчера в 15:32
Кино
Натали Портман покоряет космос в новом трейлере фильма «Люси в небесах»
Fox Searchlight поделились новым трейлером научно-фантастической драмы «Люси в небесах» ‒ дебютной полнометражной картины Ноа Хоули, известного по созданию сериалов «Фарго» и «Легион».
Фильм Про вчера в 13:30
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Финансы
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Интерфакс вчера в 03:33
Политика
Обаму обвинили в присоединении Крыма к России
У бывшего президента США Барака Обамы была возможность предотвратить присоединение Крыма к России, однако он с этим не справился, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 16:00
Технологии
«Планета» объявляет еженедельный розыгрыш суперпризов: 4К-телевизоры, 4К-телеприставки, годовое обслуживание
Ведущий уральский оператор связи «Планета» (ITM Холдинг) объявляет о начале акции «Теперь можно!».
Новый День вчера в 04:02
Политика
Федеральная избирательная комиссия США вынуждена прекратить работу
О фактическом прекращении работы Федеральной избирательной комиссии Соединённых Штатов сообщает Axios.
REGNUM вчера в 21:58