Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрдRT на русском 18:05

Ранее стало известно, что кинокомикс «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уикенд проката. О реакции кинокритиков и рядовых зрителей, которые первыми увидели фильм, — в материале RT.
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Финал «Мстителей» установил рекорд, собрав более $2 млрд

Коммерсантъ21:50

Супердоход: Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

РЕН ТВ21:51

Новые «Мстители» собрали за неделю в прокате в РФ и СНГ более 2 млрд рублей

ТАСС17:26

Новые «Мстители» собрали более $2 млрд в рекордные сроки

РБК20:05

«Мстители. Финал» собрали два миллиарда долларов в рекордные сроки

РИА Новости17:51

Блокбастер «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате за неполные две недели более $2 млрд

Эхо Москвы22:04

«Мстители» вновь возглавили американский бокс-офис

Газета.Ru17:11
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Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Культура

Ушла из жизни Леонора Эллинская

Народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская скончалась в возрасте 75 лет 4 мая.
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Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске

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Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Происшествия

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Общество

Темнокожие женщины впервые победили в трех конкурсах красоты в США

Темнокожие женщины впервые в истории победили в трех главных конкурсах красоты в США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 07:40
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Шереметьево и Аэрофлот выразили соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100

Обновлено в 21:10
Космос

Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет

Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
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Хоккей

«Даллас» победил «Сент-Луис» и повел в серии

Счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Далласа". Ранее сообщалось, что Радулов набрал десятое очко в плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 00:31
Происшествия

ЧП в Шереметьево задерживает больше десятка рейсов из Пулково

Обновлено в 14:11
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров

Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.
Обновлено в 19:19
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
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В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 07:53
Футбол

Как в Англии забили «самый неспортивный» гол в истории футбола

Несколько дней назад футбольный мир обсуждал громкую историю из матча английского Чемпионшипа «Лидс» – «Астон Вилла».
Обновлено в 17:00
Экономика

«Магниту» дали пенсионную оценку

Ранее источник, близкий к сделке, говорил, что цена определялась на основе независимой оценки и проходила «на рыночных условиях».
Обновлено в 17:24
Происшествия

В московском метро задержали мужчину с гранатой

На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Здоровье

Известно, какими болезнями опасна добыча угля в Хакасии

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Обновлено в 21:30
Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

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Политика

Трамп призвал прекратить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить ракетные обстрелы Израиля с территории сектора Газа и заявил о поддержке Израиля.
Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес

Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера

Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Кино

Джонни Деппа не позвали в третьи «Фантастические твари»

Источники утверждают, что некоторые руководители Warner Bros. настаивали на прекращении сотрудничества с Деппом, которое из-за многочисленных скандалов может негативно сказаться на самих фильмах, но он продолжает пользоваться поддержкой со стороны писательницы Дж. К. Роулинг.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Космос

В Луну с огромной скоростью врезался метеорит

Обновлено в 05:58
Общество

Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить

В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.
Обновлено в 17:01
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