Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрдRT на русском 18:05

Ранее стало известно, что кинокомикс «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уикенд проката. О реакции кинокритиков и рядовых зрителей, которые первыми увидели фильм, — в материале RT.
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Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

RT на русском18:05

«Мстители. Финал» собрали два миллиарда долларов в рекордные сроки

РИА Новости17:51

На это променяли «Мстителей»

Эхо Севера08:14

Новые «Мстители» собрали за неделю в прокате в РФ и СНГ более 2 млрд рублей

ТАСС17:26

Фильм «Мстители. Финал» собрал в мировом прокате 2 миллиарда долларов за рекордный срок

Эхо Москвы16:04

«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе

Газета.Ru11:48

«Мстители» собрали более $2 млрд в рекордные сроки

Life.ru16:41
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Происшествия

Десять человек погибли в результате ЧП с самолетом в Шереметьево

Обновлено в 12:19
Происшествия

Хронология аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 12:22
Происшествия

Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»

Обновлено в 17:39
Происшествия

Количество погибших в авиакатастрофе в Шереметьево увеличилось до 13

Обновлено в 15:06
Происшествия

Останкинская башня погасла в знак скорби по погибшим в ЧП с SSJ-100

Обновлено в 18:23
Происшествия

В московском метро задержали мужчину с гранатой

На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100

Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
Обновлено в 14:46
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Авто

Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Происшествия

На стрелке Васильевского острова из Невы выловили мину

Обновлено в 17:13
Происшествия

Пассажиры сняли на видео пожар в салоне SSJ-100

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Источник назвал причину гибели части пассажиров сгоревшего самолета

Обновлено в 16:26
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Экономика

Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь

Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь То, что частные клиники в 2019 году не получат государственных субсидий для оказания ВМП, следует из предоставленного "Ъ" исследования аналитического центра Vademecum.
Обновлено в 18:07
Происшествия

Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве

Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:14
Космос

Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей

Вокруг нашей планеты со скоростью до 30 тыс. км/ч вращается 1,25 млрд обломков и осколков. И с каждым годом их становится больше.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:00
Игры

PlatinumGames заявила, что работает над совершенно новым для себя проектом

Представители компании PlatinumGames, которая является разработчиком серий Bayonetta и NieR: Automata, заявили о том, что они ведут работу над новым засекреченным проектом, не похожим ни на одну из предыдущих разработок.
Обновлено в 11:58
Баскетбол

«Торонто» сравнял счет в серии плей-офф НБА с «Филадельфией»

"Торонто" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с "Филадельфией".
Обновлено в 18:30
Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Здоровье

Волгоградцам рассказали о семи продуктах, от которых растут мышцы

Учеными был выведен коэффициент усвояемости белка (PDCAAS), на основе которого специалист Калифорнийского исследовательского фонда составил список из 7 продуктов.
Обновлено в 14:30
Наука

Лучшее за день. 3 мая

Как уничтожить возбудителя пневмонии, гравитационные волны от какого события поймали на Земле и о чем договорились Россия и Франция, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Обновлено 03 мая в 17:16
Происшествия

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев

"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Музыка

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

Музыкальный фестиваль "Жара", в котором приняли участие российские артисты, в частности Георгий Лепс, Валерия, Ольга Бузова, Леонид Агутин, а также украинская певица Maruv, прошел впервые в Дубае (ОАЭ) в пятницу, мероприятие посетил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой, олимпийской чемпионкой по спортивным танцам на льду Татьяной Навкой и дочерью.
Обновлено вчера в 01:24
Происшествия

Гражданин США погиб при пожаре SSJ-100 в Шереметьево

При пожаре на самолете SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб гражданин США Джереми Хинтон Брукс.
Обновлено в 18:43
Музыка

Ансамбль Александрова открыл «Российские вечера в Италии»

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова выступил на открытии фестиваля «Российские вечера в Италии», проходящем в городе Модена, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:04
Наука

Зафиксированы волновые свойства антиматерии

Обновлено в 15:58
Наука

Искусственный интеллект сможет приблизиться к возможностям человеческого мозга с помощью магнитов

«Наши нейронные сети имитируют определенные виды деятельности человеческого мозга и проводят вычисления с помощью соединений синапсов и нейронов, словно мозг человека», — отметил Каушик Рой, профессор вычислительной и электротехники Университета Пердью.
Обновлено 03 мая в 06:28
Политика

Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
Обновлено в 09:56
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