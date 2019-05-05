Кино
Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрдRT на русском 18:05
Ранее стало известно, что кинокомикс «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уикенд проката. О реакции кинокритиков и рядовых зрителей, которые первыми увидели фильм, — в материале RT.
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Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская впервые опубликовала фото с младшим сыном
Маленькому Григорию исполнилось пять месяцев.
Обновлено в 12:00
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены
Аварийно-спасательные работы в аэропорту Шереметьево завершены, сообщает пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 16:14
Политика
Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
Обновлено в 19:42
Происшествия
Стала известна возможная причина возгорания лайнера в Шереметьево
Возгорание на пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево произошло после того, как задняя стойка шасси воздушного судна была разрушена после удара о землю, сообщил РБК источник в авиаотрасли.
Обновлено в 15:33
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Политика
Иран обойдет санкции США продажей нефти на «сером рынке»
Замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил о мобилизации всех ресурсов, включая «серый рынок», для продажи нефти в обход санкций США.
Обновлено в 18:33
Авто
Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?
Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Обновлено в 06:53
Политика
Греция призвала Турцию прекратить бурение на Кипре
МИД Греции потребовал от Турции прекратить незаконное бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 10:34
Футбол
Стал известен размер призовых выплат игрокам «Манчестер Сити» в случае завоевания трех национальных трофеев
Как сообщает The Telegraph, в случае победы в чемпионате и кубке Англии, футболисты «Манчестер Сити» получат более 15 миллионов фунтов.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Сбербанк проверит качество и количество еды у клиентов
В конце 2017 г. Сбербанк показал видеоролик, в котором умный чайник с умным холодильником завладели домом.
Обновлено в 18:00
Политика
В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Космос
Лучи апокалипсиса. Раскол Нибиру обдаст Землю смертоносным излучением
Раскол Нибиру обдаст Землю смертоносным излучением, уверены уфологи.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Страховщики «Аэрофлота» выплатят возмещение после ЧП в Шереметьево
Компании «АльфаСтрахование» и «Согаз», являющиеся страховщиками «Аэрофлота», выплатят страховое возмещение пострадавшим и родным погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 20:03
Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:00
Технологии
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Происшествия
Следком РФ: в Шереметьево погиб 1 человек и пострадали четверо
На борту находились 78 человек. По официальной информации СК РФ, в результате ЧП погиб один человек и пострадали четверо.
Обновлено в 13:17
Общество
Спойлерами из финала «Мстителей» наказал преподаватель учеников
В США преподаватель наказывал учеников спойлерами к фильму "Мстители: Финал".
Обновлено в 19:07
Происшествия
Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево
Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
Юлия Барановская станцевала зажигательный танец в центре Москвы
В Instagram-аккаунте знаменитости появился видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в центре Москвы.
Обновлено в 09:28
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36