Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрдRT на русском 18:05

Ранее стало известно, что кинокомикс «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уикенд проката. О реакции кинокритиков и рядовых зрителей, которые первыми увидели фильм, — в материале RT.
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Новые «Мстители» собрали более $2 млрд в рекордные сроки

РБК20:05

Фильм «Мстители. Финал» собрал в мировом прокате 2 миллиарда долларов за рекордный срок

Эхо Москвы16:04

«Мстители. Финал» собрали два миллиарда долларов в рекордные сроки

РИА Новости17:51

Новые «Мстители» собрали за неделю в прокате в РФ и СНГ более 2 млрд рублей

ТАСС17:26

«Мстители» вновь возглавили американский бокс-офис

Газета.Ru17:11

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

RT на русском18:05

Топ-5 фильмов Marvel, которые выйдут после «Мстителей»

Gmbox.ru03 мая в 08:49
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Происшествия

Судьба некоторых пассажиров загоревшегося SSJ-100 остается неизвестной

Обновлено в 13:48
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено в 17:13
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

Обновлено в 20:38
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская впервые опубликовала фото с младшим сыном

Маленькому Григорию исполнилось пять месяцев.
Обновлено в 12:00
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены

Аварийно-спасательные работы в аэропорту Шереметьево завершены, сообщает пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 16:14
Политика

Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
Обновлено в 19:42
Происшествия

Стала известна возможная причина возгорания лайнера в Шереметьево

Возгорание на пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево произошло после того, как задняя стойка шасси воздушного судна была разрушена после удара о землю, сообщил РБК источник в авиаотрасли.
Обновлено в 15:33
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Политика

Иран обойдет санкции США продажей нефти на «сером рынке»

Замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил о мобилизации всех ресурсов, включая «серый рынок», для продажи нефти в обход санкций США.
Обновлено в 18:33
Авто

Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?

Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Обновлено в 06:53
Политика

Греция призвала Турцию прекратить бурение на Кипре

МИД Греции потребовал от Турции прекратить незаконное бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Футбол

Стал известен размер призовых выплат игрокам «Манчестер Сити» в случае завоевания трех национальных трофеев

Как сообщает The Telegraph, в случае победы в чемпионате и кубке Англии, футболисты «Манчестер Сити» получат более 15 миллионов фунтов.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Гаджеты

Сбербанк проверит качество и количество еды у клиентов

В конце 2017 г. Сбербанк показал видеоролик, в котором умный чайник с умным холодильником завладели домом.
Обновлено в 18:00
Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Космос

Лучи апокалипсиса. Раскол Нибиру обдаст Землю смертоносным излучением

Раскол Нибиру обдаст Землю смертоносным излучением, уверены уфологи.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

Страховщики «Аэрофлота» выплатят возмещение после ЧП в Шереметьево

Компании «АльфаСтрахование» и «Согаз», являющиеся страховщиками «Аэрофлота», выплатят страховое возмещение пострадавшим и родным погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 20:03
Хоккей

Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:00
Технологии

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Происшествия

Следком РФ: в Шереметьево погиб 1 человек и пострадали четверо

На борту находились 78 человек. По официальной информации СК РФ, в результате ЧП погиб один человек и пострадали четверо.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Жертвами атаки на управление полиции в Афганистане стали 13 человек

Обновлено в 11:10
Общество

Спойлерами из финала «Мстителей» наказал преподаватель учеников

В США преподаватель наказывал учеников спойлерами к фильму "Мстители: Финал".
Обновлено в 19:07
Происшествия

Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево

Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес

Юлия Барановская станцевала зажигательный танец в центре Москвы

В Instagram-аккаунте знаменитости появился видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в центре Москвы.
Обновлено в 09:28
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие

Жители Сирии пострадали из-за обстрелов террористов в Хаме и Латакии

Обновлено в 14:06
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