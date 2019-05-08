Экономика

Мировые фондовые площадки обвалились из-за новых пошлин ТрампаРБК 02:10

Администрация США решила поднять пошлины на импортируемые из Китая товары на общую сумму $200 млрд. Об этом сначала сообщил президент США Дональд Трамп, а затем решение подтвердили представители страны на торговых переговорах с Китаем.
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Трамп обвалил американские биржи

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Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
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Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Петербурге 8-летняя девочка жила в квартире с сотней крыс

Прибывшие в квартиру соцработники увидели, что у ребенка нет постоянного места, где он делает уроки и где спит, а кровать девочки завалена различными вещами.
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Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
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Общество

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Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

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Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Обновлено вчера в 14:55
Кино

Компания Disney на год перенесла премьеру «Аватара-2»

Премьера «Аватара-2» была назначена на 18 декабря 2020 года. Теперь предполагается, что фильм выйдет 17 декабря 2021 года.
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в опубликованном на сайте YouTube интервью Bigus.info выразил мнение, что Украине требуется полная перезагрузка экономики, как в 1917-м году, когда была организована общегосударственная национализация.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

ВСУ могут готовить провокации ко Дню Победы — Народная милиция ЛНР

Представитель Народной милиции подчеркнул, что украинские силовики могут готовить провокацию, приуроченную ко Дню Победы.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию

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Обновлено в 05:42
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ-100

Обновлено в 05:05
Политика

Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100

Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Суд отказал в УДО фигуранту дела об убийстве Политковской

Обновлено в 07:53
Кино

Певица Мадонна заявила о невиновности Майкла Джексона

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Обновлено вчера в 04:02
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В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

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Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
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Происшествия

В Новой Москве мужчина расстрелял двух человек из охотничьего ружья

Мужчина расстрелял двух людей в результате конфликта в Новой Москве, они госпитализированы.
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Политика

Лавров ответил на планы США направить к берегам Ирана ударную группу

Ранее в Вашингтоне прозвучало заявления, согласно которому США намерены направить к берегам Ирана ударную группу с авианосцем.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.
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«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

В Испании победили каталонцы со счетом 3:0 - мерсисайдцы же теперь сыграют в решающем матче турнира.
Обновлено вчера в 16:56
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