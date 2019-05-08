Мировые фондовые площадки обвалились из-за новых пошлин ТрампаРБК 02:10

Администрация США решила поднять пошлины на импортируемые из Китая товары на общую сумму $200 млрд. Об этом сначала сообщил президент США Дональд Трамп, а затем решение подтвердили представители страны на торговых переговорах с Китаем.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.

Происшествия Суд признал Кокорина и Мамаева виновными Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.

Происшествия На Красной площади найден мертвый полицейский На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.

ЖКХ Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.

Происшествия Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.

Происшествия Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.

Происшествия В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.

Авто Фанаты Lada сделают идеальный Largus Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.

Авто Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.

Происшествия В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.

Армия и оружие Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Хоккей Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Кино Компания Disney анонсировала премьеры «Аватара» и «Звездных войн» На 2019 год запланированы премьеры фильмов "Аладдин", "Король Лев", "Артемис Фаул", "Холодное сердце 2" и "Звездные войны: Эпизод 9 (Star Wars: Episode IX)".

Общество На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц Музей Аушвиц-Биркенау, созданный в Польше на месте нацистского концлагеря времен Второй мировой войны, возмутился тем, что на американском сайте продаются мини-юбки и подушки с фотографиями из лагеря.

Происшествия Стало известно о четвертом за сутки происшествии с SSJ-100 Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево в Ульяновск отменили.

Политика Бутину выпустят из тюрьмы раньше, чем она хотела Россиянку Марию Бутину, которую осудили в США, выпустят раньше, чем она сама того хотела.

Технологии Хакеры похитили биткойны на $41 млн с биржи криптовалют Binance Хакеры сняли 7.000 биткойнов, используя разные техники, "включая фишинг, вирусы и прочие атаки", говорится в сообщении генерального директора Binance Чжао Чанпэна на сайте компании.