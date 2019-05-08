Экономика
Мировые фондовые площадки обвалились из-за новых пошлин ТрампаРБК 02:10
Администрация США решила поднять пошлины на импортируемые из Китая товары на общую сумму $200 млрд. Об этом сначала сообщил президент США Дональд Трамп, а затем решение подтвердили представители страны на торговых переговорах с Китаем.
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В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
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Армия и оружие
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Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
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Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
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Ощущение безнаказанности возникает от вседозволенности.
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В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника
Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
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Происшествия
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В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Хоккей
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Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
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На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц
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Обновлено в 07:48
Происшествия
Стало известно о четвертом за сутки происшествии с SSJ-100
Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево в Ульяновск отменили.
Обновлено в 08:15
Политика
Бутину выпустят из тюрьмы раньше, чем она хотела
Россиянку Марию Бутину, которую осудили в США, выпустят раньше, чем она сама того хотела.
Обновлено в 08:44
Технологии
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Обновлено в 07:49
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
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