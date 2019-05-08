Экономика

Мировые фондовые площадки обвалились из-за новых пошлин ТрампаРБК 02:10

Администрация США решила поднять пошлины на импортируемые из Китая товары на общую сумму $200 млрд. Об этом сначала сообщил президент США Дональд Трамп, а затем решение подтвердили представители страны на торговых переговорах с Китаем.
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