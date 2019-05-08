Экономика
Мировые фондовые площадки обвалились из-за новых пошлин ТрампаРБК 02:10
Администрация США решила поднять пошлины на импортируемые из Китая товары на общую сумму $200 млрд. Об этом сначала сообщил президент США Дональд Трамп, а затем решение подтвердили представители страны на торговых переговорах с Китаем.
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Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Общество
Сотрудникам исполкома Казани месяц придется обедать в школах
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил чиновникам исполкома города и депутатам в мае обедать в школьных столовых на 69 рублей.
Обновлено вчера в 01:33
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Политика
В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске
Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
Обновлено в 05:35
Экономика
Группа ВТБ продала АФК «Система» последний гостиничный актив
Группа ВТБ продала свой последний гостиничный актив АФК "Система", которая заплатила за долю в ВАО "Интурист" в 20 раз меньше начальной цены, сообщила газета "Ведомости".
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Общество
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях
Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».
Обновлено в 05:27
Транспорт
Мэр Уфы извинился за ремонт трассы «Уфа-Аэропорт» в час пик
Мэр Уфы Ульфат Мустафин извинился перед уфимцами за созданные неудобства на участке дороги «Уфа-Аэропорт».
Обновлено в 02:40
Происшествия
Московский подросток изнасиловал второклассника в лесу
В полицию обратилась мать пострадавшего второклассника, которому пришлось обратиться в одну из московских больниц с признаками насильственных действий сексуального характера, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Екатеринбурге началась массовая эвакуация крупных торговых центров
Около двух десятков крупных торгово-развлекательных центров в Екатеринбурге эвакуируют из-за угроз анонимных злоумышленников.
Обновлено в 02:45
Общество
Зюганов ответил Чижовой, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Ранее писательница Елена Чижова заявила, что лидер СССР ненавидел Ленинград и помог Гитлеру уничтожить город.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Песков прокомментировал доклад о «грязной» нефти в «Дружбе»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал доклад о "грязной" нефти в "Дружбе".
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Петербурге восьмилетняя девочка жила в квартире с сотней крыс
Правоохранители и представители опеки опросили мать и составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию ребенка, а потом нагрянули в квартиру, где росла девочка.
Обновлено в 06:10
Политика
Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке
США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»
В ночь на среду был задержан вылет рейса «Аэрофлота» из Москвы в Ригу, следует из данных с сайта Шереметьево.
Обновлено в 04:27
Театры
Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Футбол
Медведев: все трансферные слухи о «Зените» не имеют под собой никаких оснований
Слишком много разговоров началось о группах приходящих игроков, о группах уходящих. Всё это не имеет под собой никаких оснований.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Прокуратура потребовала для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Сторона обвинения попросила назначить наказание Александру Кокорину и его брату Кириллу Кокорину в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима на срок 1 год и 6 месяцев; Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому – на срок 1 год и 5 месяцев.
Обновлено 06 мая в 10:58
Происшествия
Певец Макс Барских попал в ДТП в Лос-Анджелесе
Украинский исполнитель Макс Барских сообщил через свой Instagram, что попал в ДТП в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 05:33
Политика
Украина усилила охрану границы из-за российских байкеров
Прежде всего речь идет о гражданах, которые могут попасть на Украину с российскими флагами, георгиевскими лентами и пророссийской символикой, лицах, выражающих недовольство украинским руководством.
Обновлено в 05:37
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
Обновлено в 05:16
Общество
В России изменят правила признания инвалидности
В России изменятся правила оформления инвалидности. Об этом на заседании правительства рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
В Самаре горят дебаркадер и катер, пострадали два человека
Дебаркадер и катер горят в Самаре на площади 100 квадратных метров, пострадали два человека, сообщает в среду ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:32
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Наука
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено вчера в 06:10