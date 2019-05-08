Экономика

Мировые фондовые площадки обвалились из-за новых пошлин ТрампаРБК 02:10

Администрация США решила поднять пошлины на импортируемые из Китая товары на общую сумму $200 млрд. Об этом сначала сообщил президент США Дональд Трамп, а затем решение подтвердили представители страны на торговых переговорах с Китаем.
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Мировые фондовые площадки обвалились из-за новых пошлин Трампа

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Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»

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На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров

Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
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Министерство обороны России опубликовала очередную партию уникальных и неизвестных фотографий, посвященных советским военачальникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне.
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В Тюмени массово эвакуируют людей из торговых центров

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Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

В результате схода лавины семь человек погибли, девушкам удалось спастись.
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На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
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Шереметьево представил хронологию катастрофы SSJ-100

Обновлено вчера в 16:59
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
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В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
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Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне

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Осы способны вести себя так, будто они логически рассуждают

Одна из возможностей состоит в том, что пчелы и осы отдают предпочтение разным типам когнитивных способностей, поскольку они ведут себя по-разному в обществе.
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Убыток за 2018 год оказался чуть ниже, чем за 2017-й, когда ЦБ показал отрицательный финансовый результат в размере 435,3 млрд руб. Это стало историческим рекордом, до этого в последний раз Банк России фиксировал убыток в 1998 году — около 28 млрд руб. За предыдущий, 2016 год ЦБ отчитался о прибыли в размере 43,7 млрд руб.
Обновлено вчера в 13:29
Авто

Эксперты выяснили, сколько владельцы SUV тратят в год на бензин

Эксперты подсчитали, что владельцы кроссоверов ежегодно расходуют на топливо примерно на 409 фунтов стерлингов, что эквивалентно 35 тыс. рублей, больше, чем владельцы эквивалентных седанов, универсалов и хэтчбеков.
Обновлено в 01:30
Общество

Дочь Халдея рассказала о создании снимка «Знамя Победы над рейхстагом»

Анна Халдей, дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, рассказала о создании легендарного фото «Знамя Победы над рейхстагом», на котором бойцы Красной Армии водружают советский флаг над главным символом гитлеровской Германии.
Обновлено в 04:04
Космос

Мир: Энтузиасты запустят в космос аппарат с «человеческой» музыкой

Без цели и конечной точки странствия в космос был отправлен космический аппарат, на борту которого находился проигрыватель и пластинка.
Обновлено вчера в 06:37
Общество

ЦОДД предупредил москвичей об угрозе для машин из-за погоды

«Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге», — сообщила пресс-служба.
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Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд для вынесения приговора

Футболисты петербургского «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы, где в среду, 8 мая, им будет вынесен приговор, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 04:38
Технологии

Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
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Экономика

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Общество

Зюганов ответил Чижовой, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Ранее писательница Елена Чижова заявила, что лидер СССР ненавидел Ленинград и помог Гитлеру уничтожить город.
Обновлено вчера в 09:08
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Райан Рейнольдс «слил» полнометражного «Детектива Пикачу»

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Ушла за Началовой: скоропостижно скончалась журналист Исаева

Бильд-редактор популярных изданий Ирина Исаева скоропостижно скончалась после отрыва тромба, сообщает портал "Дни.ру".
Обновлено в 03:38
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Хамон и «балаболы»: «мясной патриотизм» больше не работает

"Из ничего истерику закатили, балаболы", заявил он и объяснил, что "хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан - во Франции".
Обновлено вчера в 19:05
Политика

В ЮАР началось голосование на общенациональных выборах

Избирательные участки в ЮАР открылись на всей территории страны для голосования на выборах в парламент шестого созыва, по их итогам на следующие пять лет также будет избран и глава государства.
Обновлено в 01:13
Экономика

Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона

Статический QR-код включает в себя информацию о счете продавца, для оплаты покупки покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку.
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Происшествия

Число погибших при взрыве в Пакистане возросло до десяти

Обновлено в 04:20
Политика

В МИД потребовали разрешить России участвовать в выборах генсека СЕ

Глава департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Андрей Келин заявил, что Россия требует разрешения на участие делегации страны в выборах генерального секретаря Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 04:31
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