Энергетика
Мировые цены на нефть завершили торги вторника ростом
Мировые цены на нефть завершили торги вторника ростомБанки.ру00:24
Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на 0,3 доллара и составили 53,25 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подорожала.
Банки.ру00:24
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Энергетика
Путин дал старт запуску газопровода «Ухта–Торжок – 2»
Обновлено в 08:01
Энергетика
Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
Министр энергетики РФ Александр Новак назвал хорошей двустроннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, прошедшую перед началом заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Обновлено в 07:35
Энергетика
DEA Фридмана покупает мексиканскую нефтегазовую компанию Sierra
DEA Deutsche Erdoel AG достигла договоренности о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, сообщается в пресс-релизе DEA Group, принадлежащей LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.
Обновлено в 07:30
Энергетика
Сбои прокачки произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США
Сбои произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США: прокачка по проекту Keystone компании TransCanada остановлена, а трубопровод Mainline корпорации Enbridge снизил объемы поставок, сообщило агентство Рейтер.
Обновлено в 05:38
Энергетика
ExxonMobil уходит из Азербайджана
Американская нефтяная компания ExxonMobil намерена продать свою долю (6,8%) в крупнейшем нефтяном месторождении Азербайджана «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) за $2 млрд.
Обновлено в 03:56
Энергетика
В Югре прекратят сжигать попутный нефтяной газ к 2030 году
Замдиректора югорского департамента недропользования и природных ресурсов Максим Новиков заявил, что округ поддержал инициативу глобального партнерства по полному прекращению сжигания попутного нефтяного газа на факелах к 2030 году.
Обновлено в 08:01
Энергетика
В Саратовской области открыто новое нефтяное месторождение
Геологи обнаружили новое месторождение нефти на территории Саратовской области, в ближайшее время его планируется изучить и начать разрабатывать, сообщил во вторник ТАСС официальный представитель министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.
Обновлено в 01:33
Энергетика
Цена пропан-бутана на газовых заправках в Астрахани упала уже на рубль
В середине ноября литр пропан-бутана на автозаправках, торгующих сжиженным газом, стоил 25,60 рублей.
Обновлено в 06:33
Энергетика
Польша запасла на зиму 3 млрд кубов газа
Польша запасла на зиму три миллиарда кубометров природного газа, полностью заполнив подземные хранилища.
Обновлено в 06:11
Энергетика
Сахалинскую область ждут три года падения производства
Свою роль должны сыграть и территории опережающего развития — на трех площадках сегодня зарегистрировано 27 резидентов, суммарные инвестиции в развитие территорий должны составить около 53 миллиардов рублей, а налоговые поступления за 10 лет — порядка 10 миллиардов.
Обновлено в 01:27
Энергетика
На 3% увеличился экспорт нефти через терминал КТК в ноябре 2018
5,154 млн тонн нефти прокачал терминал КТК в прошедшем месяце В ноябре 2018 года объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вырос на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, до 5,154 млн тонн, сообщила пресс-служба КТК.
Обновлено вчера в 11:14
Энергетика
Продающей «дочке» Газпромнефти не дали повысить цены на топливо
ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи» попало под подозрение с намерением повысить цены на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:47
Энергетика
Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3%
Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.
Обновлено вчера в 04:50
Энергетика
Компании «ИЭК» пригрозили отключением газа из-за долгов
В письме от 20 ноября «Газпром» сообщает, что отключит ресурс из-за долгов «ИЭК».
Обновлено в 04:10
Энергетика
В Казахстане подорожает импортный бензин
Проект постановления об изменении акцизов был выложен на общественное обсуждение на сайте правительства Казахстана еще в июне 2018 г. Тогда журналисты подсчитали, что в случае его принятия импортный бензина подорожает почти на 5 тенге/л (почти на 1 руб./л). Напомни, что в прошлом Казахстан испытывал дефицит бензина и ему приходилось импортировать его из России.
Обновлено вчера в 09:04