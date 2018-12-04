Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на 0,3 доллара и составили 53,25 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подорожала.

Энергетика Энергетика Нефть подешевела в преддверии заседания ОПЕК В среду в Вене состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, в который входят страны ОПЕК и не состоящие в картеле нефтеэкспортеры, в том числе Россия.

Энергетика Энергетика Путин запустит новый промысле на Бованенково Президент России Владимир Путин примет участие в запуске третьего газового промысла (ГП-3) гигантского Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения.

Энергетика Энергетика Сближение России и Саудовской Аравии вызывает недовольство ОПЕК России предоставляется слишком большое влияние от Саудовской Аравии для определения стоимости нефти, хотя российская сторона не входит в ОПЕК, что вызывает недовольство некоторых ее членов, передает «Газета.ру».

Энергетика Энергетика Сбои прокачки произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США Сбои произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США: прокачка по проекту Keystone компании TransCanada остановлена, а трубопровод Mainline корпорации Enbridge снизил объемы поставок, сообщило агентство Рейтер.

Энергетика Энергетика DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra DEA Deutsche Erdoel AG, принадлежащая LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана, достигла договоренности о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, говорится в сообщении DEA.

Энергетика Энергетика В Саратовской области открыто новое нефтяное месторождение Геологи обнаружили новое месторождение нефти на территории Саратовской области, в ближайшее время его планируется изучить и начать разрабатывать, сообщил во вторник ТАСС официальный представитель министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.

Энергетика Энергетика Елховский НПЗ присоединили к Татнефтегазпереработке В состав управления «Татнефтегазпереработка» (УТНГП) ПАО «Татнефть» вошел Елховский нефтеперерабатывающий завод (Елховское нефтеперерабатывающее управление НГДУ «Елховнефть»).

Энергетика Энергетика Сахалинскую область ждут три года падения производства Свою роль должны сыграть и территории опережающего развития — на трех площадках сегодня зарегистрировано 27 резидентов, суммарные инвестиции в развитие территорий должны составить около 53 миллиардов рублей, а налоговые поступления за 10 лет — порядка 10 миллиардов.

Энергетика Энергетика Продающей «дочке» Газпромнефти не дали повысить цены на топливо ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи» попало под подозрение с намерением повысить цены на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.

Энергетика Энергетика В Казахстане подорожает импортный бензин Проект постановления об изменении акцизов был выложен на общественное обсуждение на сайте правительства Казахстана еще в июне 2018 г. Тогда журналисты подсчитали, что в случае его принятия импортный бензина подорожает почти на 5 тенге/л (почти на 1 руб./л). Напомни, что в прошлом Казахстан испытывал дефицит бензина и ему приходилось импортировать его из России.

Энергетика Энергетика Компании «ИЭК» пригрозили отключением газа из-за долгов В письме от 20 ноября «Газпром» сообщает, что отключит ресурс из-за долгов «ИЭК».

Энергетика Энергетика Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3% Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.

Энергетика Энергетика На шельфе Гайаны открыли новые запасы нефти С учетом новых запасов база извлекаемых ресурсов блока Stabroek увеличилась на 1 миллиард баррелей н.э. Таким образом, потенциал блока превысил 5 миллиардов баррелей н.э. К 2025-му году на шельфе Гайаны смогут работать по меньшей мере пять судов и добывать более 700 тысяч баррелей нефти в сутки.

Энергетика Энергетика Ожидания новых санкций сдерживают инвесторов от покупок Инвесторы опасаются совершать активные действия в больших объемах, потому что непонятно, что будет дальше.