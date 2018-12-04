Энергетика
Мировые цены на нефть завершили торги вторника ростом
Мировые цены на нефть завершили торги вторника ростомБанки.ру00:24
Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на 0,3 доллара и составили 53,25 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подорожала.
Банки.ру00:24
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Энергетика
Нефть подешевела в преддверии заседания ОПЕК
В среду в Вене состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, в который входят страны ОПЕК и не состоящие в картеле нефтеэкспортеры, в том числе Россия.
Обновлено в 04:29
Энергетика
Путин запустит новый промысле на Бованенково
Президент России Владимир Путин примет участие в запуске третьего газового промысла (ГП-3) гигантского Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения.
Обновлено в 04:56
Энергетика
Сближение России и Саудовской Аравии вызывает недовольство ОПЕК
России предоставляется слишком большое влияние от Саудовской Аравии для определения стоимости нефти, хотя российская сторона не входит в ОПЕК, что вызывает недовольство некоторых ее членов, передает «Газета.ру».
Обновлено в 03:00
Энергетика
Сбои прокачки произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США
Сбои произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США: прокачка по проекту Keystone компании TransCanada остановлена, а трубопровод Mainline корпорации Enbridge снизил объемы поставок, сообщило агентство Рейтер.
Обновлено в 04:33
Энергетика
DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra
DEA Deutsche Erdoel AG, принадлежащая LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана, достигла договоренности о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, говорится в сообщении DEA.
Обновлено в 03:53
Энергетика
В Саратовской области открыто новое нефтяное месторождение
Геологи обнаружили новое месторождение нефти на территории Саратовской области, в ближайшее время его планируется изучить и начать разрабатывать, сообщил во вторник ТАСС официальный представитель министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.
Обновлено в 01:33
Энергетика
Елховский НПЗ присоединили к Татнефтегазпереработке
В состав управления «Татнефтегазпереработка» (УТНГП) ПАО «Татнефть» вошел Елховский нефтеперерабатывающий завод (Елховское нефтеперерабатывающее управление НГДУ «Елховнефть»).
Обновлено вчера в 23:30
Энергетика
Сахалинскую область ждут три года падения производства
Свою роль должны сыграть и территории опережающего развития — на трех площадках сегодня зарегистрировано 27 резидентов, суммарные инвестиции в развитие территорий должны составить около 53 миллиардов рублей, а налоговые поступления за 10 лет — порядка 10 миллиардов.
Обновлено в 01:27
Энергетика
Продающей «дочке» Газпромнефти не дали повысить цены на топливо
ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи» попало под подозрение с намерением повысить цены на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:47
Энергетика
В Казахстане подорожает импортный бензин
Проект постановления об изменении акцизов был выложен на общественное обсуждение на сайте правительства Казахстана еще в июне 2018 г. Тогда журналисты подсчитали, что в случае его принятия импортный бензина подорожает почти на 5 тенге/л (почти на 1 руб./л). Напомни, что в прошлом Казахстан испытывал дефицит бензина и ему приходилось импортировать его из России.
Обновлено вчера в 09:04
Энергетика
Компании «ИЭК» пригрозили отключением газа из-за долгов
В письме от 20 ноября «Газпром» сообщает, что отключит ресурс из-за долгов «ИЭК».
Обновлено в 04:10
Энергетика
Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3%
Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.
Обновлено вчера в 04:50
Энергетика
На шельфе Гайаны открыли новые запасы нефти
С учетом новых запасов база извлекаемых ресурсов блока Stabroek увеличилась на 1 миллиард баррелей н.э. Таким образом, потенциал блока превысил 5 миллиардов баррелей н.э. К 2025-му году на шельфе Гайаны смогут работать по меньшей мере пять судов и добывать более 700 тысяч баррелей нефти в сутки.
Обновлено вчера в 18:39
Энергетика
Ожидания новых санкций сдерживают инвесторов от покупок
Инвесторы опасаются совершать активные действия в больших объемах, потому что непонятно, что будет дальше.
Обновлено вчера в 06:38
Энергетика
13 декабря в Москве пройдет нефтегазовый форум Refinitiv
13 декабря 2018 года в Москве, в отеле InterContinental Тверская, состоится ежегодный Нефтегазовый форум Refinitiv.
Обновлено вчера в 09:59