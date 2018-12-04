Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на 0,3 доллара и составили 53,25 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подорожала.

Энергетика Энергетика ОПЕК+ в Вене обсудит сокращение добычи во избежание падения цен Судьба нефтяного рынка на ближайшие месяцы должна решиться на этой неделе - на заседаниях в Вене, которые пройдут 5-7 декабря, министры стран ОПЕК и ОПЕК+ обсудят объемы добычи в 2019 году.

Энергетика Энергетика Сбои прокачки произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США Сбои произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США: прокачка по проекту Keystone компании TransCanada остановлена, а трубопровод Mainline корпорации Enbridge снизил объемы поставок, сообщило агентство Рейтер.

Энергетика Энергетика DEA Фридмана покупает мексиканскую нефтегазовую компанию Sierra DEA Deutsche Erdoel AG достигла договоренности о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, сообщается в пресс-релизе DEA Group, принадлежащей LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.

Энергетика Энергетика В Саратовской области открыто новое нефтяное месторождение Геологи обнаружили новое месторождение нефти на территории Саратовской области, в ближайшее время его планируется изучить и начать разрабатывать, сообщил во вторник ТАСС официальный представитель министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.

Энергетика Энергетика Польша запасла на зиму 3 млрд кубов газа Польша запасла на зиму три миллиарда кубометров природного газа, полностью заполнив подземные хранилища.

Энергетика Энергетика Елховский НПЗ присоединили к Татнефтегазпереработке В состав управления «Татнефтегазпереработка» (УТНГП) ПАО «Татнефть» вошел Елховский нефтеперерабатывающий завод (Елховское нефтеперерабатывающее управление НГДУ «Елховнефть»).

Энергетика Энергетика Сахалинскую область ждут три года падения производства Свою роль должны сыграть и территории опережающего развития — на трех площадках сегодня зарегистрировано 27 резидентов, суммарные инвестиции в развитие территорий должны составить около 53 миллиардов рублей, а налоговые поступления за 10 лет — порядка 10 миллиардов.

Энергетика Энергетика Продающей «дочке» Газпромнефти не дали повысить цены на топливо ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи» попало под подозрение с намерением повысить цены на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.

Энергетика Энергетика Компании «ИЭК» пригрозили отключением газа из-за долгов В письме от 20 ноября «Газпром» сообщает, что отключит ресурс из-за долгов «ИЭК».

Энергетика Энергетика В Казахстане подорожает импортный бензин Проект постановления об изменении акцизов был выложен на общественное обсуждение на сайте правительства Казахстана еще в июне 2018 г. Тогда журналисты подсчитали, что в случае его принятия импортный бензина подорожает почти на 5 тенге/л (почти на 1 руб./л). Напомни, что в прошлом Казахстан испытывал дефицит бензина и ему приходилось импортировать его из России.

Энергетика Энергетика Цветные металлы надеются на завершение торговых войн С начала недели запасы меди на складах LME снизились со 137,1 тыс. т до 136,175 тыс. т. Между тем чилийская компания Codelco заявила, что по итогам 9 месяцев года ее производство меди сократилось на 2%. «Несмотря на рост пошлин, импорт особенно ценных цветных металлов в Китай остается активным», - отмечают в SP Angel Corporate Finance.

Энергетика Энергетика Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3% Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.

Энергетика Энергетика Экспортные газопроводы России выходят на финишную прямую Строительство "Турецкого потока", соединяющего через Черное море Россию и Турцию, вышло на финишную прямую в конце ноября: тогда была завершена прокладка морской части обеих ниток газопровода.

Энергетика Энергетика Ожидания новых санкций сдерживают инвесторов от покупок Инвесторы опасаются совершать активные действия в больших объемах, потому что непонятно, что будет дальше.