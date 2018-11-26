Энергетика

Мировые цены на нефть завершили торги среды снижением
Банки.ру
00:26

Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке просели по итогам торгов на 1,27 доллара и составили 50,29 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подешевела.
Банки.ру00:26

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Цена на нефть обрушилась ниже $58 за баррель

Московский Комсомолец03:54

Цены на нефть WTI упали ниже $50 за баррель

RT на русском03:48

Нефть дорожает, Brent подошла к $61 за баррель

Росбалтвчера в 01:26

Цены на нефть Brent стабилизировалась в районе $60,5 за баррель

DP.RU27 ноября в 06:33

Цены на нефть снижаются на опасениях переизбытка мирового предложения сырья

ПРАЙМ27 ноября в 00:27

Цена нефти Brent превысила $60 после обвала на 11%

ТАСС26 ноября в 01:44

Brent снова поднялась выше $60 за баррель

Интерфакс26 ноября в 01:56
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Энергетика

Минэнерго оценило доходы нефтяников в 4 руб. за литр бензина на АЗС

За год цены на бензин выросли на 10,2%, до 41,72 руб. за литр, на зимнее дизельное топливо — на 15,91%, до 46,47 руб. за литр, также говорится в презентации.
Обновлено в 04:53
Энергетика

Нефть подешевела до уровня октября 2017 года

Стоимость февральских фьючерсов североморской Brent краткосрочно опустилась ниже отметки в $58 за баррель, минимальная зафиксированная цена составила $57,78.
Обновлено в 05:04
Энергетика

«Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России 170 газовых АЗС

Нефтяная компания «Роснефть» подписала соглашение с китайской Beijing Gas, предполагающее строительство в России около 170 газовых сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
Обновлено в 04:16
Энергетика

Стоимость дизельного топлива в Петрозаводске продолжает расти

По данным карельской службы государственной статистики, за неделю стоимость бензинового горючего для автотранспорта в Петрозаводске не изменилась.
Обновлено в 04:42
Энергетика

Китай в декабре возобновит банковские операции с Ираном

Глава Ирано-китайской торговой палаты Асадолла Асгаролади сообщил, что 2 декабря китайский банк Kunlun начнет проводить банковские транзакции с Ираном.
Обновлено в 01:41
Энергетика

Чистая прибыль ЛУКОЙЛА за девять месяцев выросла на 54,3%

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — сентябрь увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 54,3% и составила 460,1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 03:33
Энергетика

Владимир Путин назвал справедливой цену $60 за баррель нефти

Президент России Владимир Путин полагает, что цена на нефть $60 за баррель является «сбалансированной и справедливой».
Обновлено в 00:43
Энергетика

«Газпром нефть» заплатит более 1 млрд рублей за участок в Карском море

«Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти», стала победителем аукциона на Южно-Обский участок в южной части акватории Обской губы Карского моря, сообщили RNS в Минприроды РФ.
Обновлено вчера в 20:42
Энергетика

Бразильская Petrobras продает 37 месторождений на $823 млн

Бразильская Petrobras продает доли в 37 месторождениях на общую сумму 823 миллиона долларов, сообщила компания.
Обновлено в 01:32
Энергетика

Нефти хватит еще на много поколений

Многие специалисты уже хорошо знают друг друга.
Обновлено в 05:05
Энергетика

Индексы РФ остаются в плюсе, невзирая на падение нефтяных цен

* К 12.04 МСК индекс Мосбиржи прибавил 0,25 процента к предыдущему закрытию, достигнув 2.387 пунктов, индекс РТС поднялся на 1,3 процента до 1.127 пунктов
Обновлено в 04:20
Энергетика

123 должникам НГРЭС придётся на время забыть об отдыхе за границей

Пятнадцати должникам пришлось отменить свой отдых в жарких странах, так как к нужной дате ограничения не сняли.
Обновлено вчера в 21:22
Энергетика

Единственное газохранилище в Прибалтике терпит убытки

Благодаря Инчукалнскому газохранилищу в Латвии не наблюдалось повышения цен на газ весной 2018, в то время как по всей Европе цены возросли.
Обновлено вчера в 12:38
Энергетика

Туапсинский порт выделяет «дочку» для развития бизнеса по перевалке

Как ранее сообщал „Ъ-Кубань“, в пресс-службе ТМТП заявляли о том, что выделение нефтяного терминала в отдельное юридическое лицо направлено на повышение привлекательности активов Туапсинского порта для потенциальных инвесторов.
Обновлено вчера в 02:22
Энергетика

«Газпром» планирует открыть четыре новых АГНКС в Татарстане

«Газпром» планирует расширить сеть из 19 автомобильных газонаполнительных станций (АГНКС) в Татарстане еще на четыре станции.
Обновлено вчера в 20:42
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