Энергетика
Мировые цены на нефть завершили торги среды снижением
Мировые цены на нефть завершили торги среды снижениемБанки.ру00:26
Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке просели по итогам торгов на 1,27 доллара и составили 50,29 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подешевела.
Банки.ру00:26
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Цена на Brent приблизилась к $61 за баррель в ожидании встречи Си Цзиньпина и Трампа
Интерфаксвчера в 00:40
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Энергетика
Независимым сетям АЗС разрешили поднять цены на топливо
В протоколе по итогам совещания у Козака указывалось, что независимые АЗС могут продавать топливо не более чем на 4% выше индикативной цены, под которой понимались мелкооптовые, а не розничные цены, пояснил Аркуша.
Обновлено в 05:34
Энергетика
Нефть подешевела до уровня октября 2017 года
Стоимость февральских фьючерсов североморской Brent краткосрочно опустилась ниже отметки в $58 за баррель, минимальная зафиксированная цена составила $57,78.
Обновлено в 05:36
Энергетика
«Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России сеть газовых АЗС
Соглашение по созданию совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети газовых АЗС подписали «Роснефть» и китайская Beijing Gas 29 ноября в рамках первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума, сообщает пресс-служба российской компании.
Обновлено в 04:16
Энергетика
Торговая война скажется на сотрудничестве Sinopec с США
Торговые трения США и Китая скажутся на бизнесе китайской нефтехимической корпорации Sinopec, заявил журналистам заместитель генерального директора компании Ли Юн на полях российско-китайского энергетического бизнес-форума.
Обновлено вчера в 22:55
Энергетика
Иран в декабре возобновит банковские операции с Китаем и экспорт нефти
Иран возобновит банковские операции с Китаем и поставки нефти в страну в декабре, заявил председатель ирано-китайской торговой палаты Асадулла Асгаролади в интервью агентству Tasnim.
Обновлено в 01:41
Энергетика
Чистая прибыль ЛУКОЙЛА за девять месяцев выросла на 54,3%
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — сентябрь увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 54,3% и составила 460,1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 03:33
Энергетика
Владимир Путин назвал справедливой цену $60 за баррель нефти
Президент России Владимир Путин полагает, что цена на нефть $60 за баррель является «сбалансированной и справедливой».
Обновлено в 00:43
Энергетика
Нефти хватит еще на много поколений
Многие специалисты уже хорошо знают друг друга.
Обновлено в 05:05
Энергетика
«Газпром нефть» заплатит более 1 млрд рублей за участок в Карском море
«Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти», стала победителем аукциона на Южно-Обский участок в южной части акватории Обской губы Карского моря, сообщили RNS в Минприроды РФ.
Обновлено вчера в 20:42
Энергетика
Бразильская Petrobras продает 37 месторождений на $823 млн
Бразильская Petrobras продает доли в 37 месторождениях на общую сумму 823 миллиона долларов, сообщила компания.
Обновлено в 01:32
Энергетика
В Узбекистане добыча газа увеличится до 61 миллиарда кубов
Добыча газа в Узбекистане в 2018 году увеличится на 9,3% по сравнению с 2017 годом - до 61 миллиарда кубометров, сообщил заместитель председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Одил Темиров.
Обновлено в 03:34
Энергетика
123 должникам НГРЭС придётся на время забыть об отдыхе за границей
Пятнадцати должникам пришлось отменить свой отдых в жарких странах, так как к нужной дате ограничения не сняли.
Обновлено вчера в 21:22
Энергетика
Индексы РФ остаются в плюсе, невзирая на падение нефтяных цен
* К 12.04 МСК индекс Мосбиржи прибавил 0,25 процента к предыдущему закрытию, достигнув 2.387 пунктов, индекс РТС поднялся на 1,3 процента до 1.127 пунктов
Обновлено в 04:20
Энергетика
Единственное газохранилище в Прибалтике терпит убытки
Благодаря Инчукалнскому газохранилищу в Латвии не наблюдалось повышения цен на газ весной 2018, в то время как по всей Европе цены возросли.
Обновлено вчера в 12:38
Энергетика
Туапсинский порт выделяет «дочку» для развития бизнеса по перевалке
Как ранее сообщал „Ъ-Кубань“, в пресс-службе ТМТП заявляли о том, что выделение нефтяного терминала в отдельное юридическое лицо направлено на повышение привлекательности активов Туапсинского порта для потенциальных инвесторов.
Обновлено вчера в 02:22