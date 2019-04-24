Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррельИнтерфакс 01:21

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве составляет $74,61 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $0,06 (0,08%) - до $74,57 за баррель.

Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель

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