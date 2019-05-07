Энергетика

Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса на сырьёNews.ru 02:30

Нефтяные котировки продолжают находиться под давлением на фоне обеспокоенности участников рынка относительно темпов роста мировой экономики и спроса на нефть на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об увеличении пошлин на ряд китайских товаров с 10% до 25% и введения пошлин на новые группы товаров.
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Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса на сырьё

News.ru02:30

Цены на нефть растут, Brent закрепилась выше $71 за баррель

Росбалт02:28

Цены на нефть продолжают сокращать темпы снижения после падения утром

ПРАЙМвчера в 12:33

Стоимость нефти Brent увеличилась до $71,31 за баррель

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Цены на нефть восстанавливаются после обвала

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Рублевые активы поддержали по телефону

Коммерсантъвчера в 14:27

Цены на нефть растут

RT на русском01:13
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Происшествия

В Мурманской области самолет провалился под лед

Обновлено в 06:07
Здоровье

Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет

Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Общество

Россия ограничила ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии

Россельхознадзор с 8 мая запрещает ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:28
Кино

HBO опубликовал тизер 5 серии заключительного сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO поделился тизером пятой серии восьмого сезона культового сериала «Игра престолов». Трейлер оставляет зрителей в напряжении.
Обновлено вчера в 03:22
Армия и оружие

Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии

Обновлено вчера в 23:00
Общество

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 04:28
Политика

Почему в Белоруссии и Казахстане запретили акции «Бессмертного полка»

Накануне Дня Победы в Витебске запретили проводить «Бессмертный полк» с формулировкой «не представляется возможным», а в Минске изменили место проведения акции, предложив присоединиться к шествию «Беларусь помнит».
Обновлено в 03:36
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика

OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» 44 млн евро

Австрийская нефтегазовая компания OMV направила в первом квартале 2019 года 44 миллиона евро на финансирование строительства газопровода "Северный поток-2", говорится в отчете компании.
Обновлено 04 мая в 12:56
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах

Обновлено в 02:33
Общество

Собянин уволил главу департамента ЖКХ

Обновлено в 05:29
Политика

Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»

Обновлено в 01:10
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Футбол

Если кто и может отыграть 0:3 у этой «Барселоны», так это «Ливерпуль»

В прошлом сезоне в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» контролировал игру с мадридским «Реалом», пока все тот же Мохамед Салах не попал в капкан Серхио Рамосу и не травмировал плечо.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Лондоне нашли могилу Человека-слона через 130 лет после его смерти

Скелет Меррика хранился в Королевском госпитале Лондона. Мягкие ткани британца удалось обнаружить спустя 130 лет после его смерти.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Силовики ликвидировали нападавшую на неславян группу неонацистов

6 мая СК возбудил против лидеров неонацистов и нескольких активистов группировки уголовное дело по ст. 282.1 Уголовного кодекса (организация экстремистского сообщества).
Обновлено в 05:50
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Общество

На Куршской косе из-за тумана погибли сотни перелетных птиц

Обновлено в 05:50
Экономика

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко

Согласно документам Банка России предписания направлены в адрес Олега Бойко в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Обновлено вчера в 21:37
Общество

Первый канал спросили о голосовавших за дочь Алсу регионах РФ

Ранее "Лента.ру" сообщила о том, что необычно активное голосование в поддержку Микеллы Абрамовой велось из Москвы и Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей.
Обновлено в 05:40
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Политика

Лавров и Помпео проводят встречу в Рованиеми

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с госсекретарём США Майком Помпео в финском Рованиеми.
Обновлено вчера в 10:26
Авто

Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»

На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Общество

В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян

Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:35
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Религия

Православные отмечают Пасху усопших

Обновлено в 02:58
Наука

В США нашли новый штамм «собачьей чумы»

Зоологи в США обнаружили несколько диких зверей, заражённых новым штаммом вируса чумки собак, который нельзя вылечить известными вакцинами, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 04:19
Политика

США готовятся ввести новые пошлины на китайские товары

Поворот Вашингтона к жёсткой линии в переговорах с Пекином вероятнее всего означает, что на этой неделе торговое соглашение заключено не будет.
Обновлено в 05:14
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