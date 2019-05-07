Энергетика
Снижение цен на нефть днем замедлилось после спада более чем на 2%ПРАЙМ вчера в 07:44
Мировые цены на нефть днем отыграли часть потерь после падения более чем на 2% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о пошлинах на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:52, Ашберн
Происшествия
СК просят приостановить работу Шереметьево
Родственники одного из погибших на борту SSJ 100 обратились в Следственный комитет с просьбой приостановить деятельность международного аэропорта Шереметьево до выяснения причин катастрофы, отозвать сертификат лётной годности Sukhoi Superjet 100-95B, а также установить личности и наказать пассажиров, участвовавших в «спасении» багажа.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине
В конце марта этого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено в 01:49
Общество
Генпрокурор Юрий Чайка проводит совещание по ТКО в Екатеринбурге
В оперативном совещании под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки принимают участие глава ФАС Игорь Артемьев, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и Роспотребнадзора - Анна Попова, представители трех федеральных округов – Уральского, Приволжского и Дальневосточного.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Появились новые данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100
У пациентов Центра имени Вишневского, доставленных в ожоговый центр после катастрофы пассажирского самолета SSJ-100, положительная динамика и есть все шансы на выздоровление.
Обновлено в 01:49
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Гаджеты
ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei
ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM (embedded SIM, сим-карты, интегрированной в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство на этапе производства).
Обновлено в 01:00
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.
Обновлено в 04:30
Политика
Названы условия для снятия санкций с России в бундестаге
Вице-президент бундестага Томас Оперман продиктовал условия для снятия санкций с России.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Люди раскрыли видения во время клинической смерти
Пользователи Reddit поделились впечатлениями от клинической смерти. Они рассказали, что видели и чувствовали в пограничном состоянии.
Обновлено в 01:04
Общество
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков
Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 16:23
Технологии
Материалы для 3D-принтеров начнут производить на ЧМЗ в Глазове
Чепецкий механический завод (ЧМЗ) в Глазове займется производством порошков из титановых сплавов для 3D-принтеров.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение
Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Экономика
«ВТБ Капитал» поднял оценку GDR Тинькофф банка на 9%, подтвердив рейтинг «покупать»
По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Тинькофф банка, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $25,65 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".
Обновлено в 04:31
Политика
На Украине подсчитали потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев потерял из-за снижения объемов торговли с Россией в 13 раз больше, чем Москва.
Обновлено в 04:04
Политика
Исследование: все больше арабской молодежи симпатизирует России
Молодые люди в арабских странах все чаще видят союзника в России, а не в Америке.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет вынесен 8 мая
В Пресненском суде Москвы объявили дату вынесения приговора по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Полиция Шри-Ланки обнаружила тренировочную базу террористов
Полиция и армия Шри-Ланки обнаружили тренировочную базу террористической группировки «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания», сообщает местное издание Adaderana.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Китае голодный слон затоптал туристку
В Китае в автономном округе Сишуанбаньна слон сбежал из национального парка и напал на женщину, сообщает The Star.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину
В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14