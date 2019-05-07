Энергетика

Снижение цен на нефть днем замедлилось после спада более чем на 2%ПРАЙМ вчера в 07:44

Мировые цены на нефть днем отыграли часть потерь после падения более чем на 2% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о пошлинах на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.
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Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса на сырьё

News.ru02:30

Стоимость нефти Brent увеличилась до $71,31 за баррель

Московский Комсомолец01:29

Цены на нефть растут

RT на русском01:13

Цены на нефть растут, Brent закрепилась выше $71 за баррель

Росбалт02:28

Цены на нефть восстанавливаются после обвала

REGNUM00:14

Рублевые активы поддержали по телефону

Коммерсантъвчера в 14:27

Негатив на азиатских рынках и в нефти заставят рынок открыться в «красном»

SIA.ruвчера в 02:43
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Происшествия

СК просят приостановить работу Шереметьево

Родственники одного из погибших на борту SSJ 100 обратились в Следственный комитет с просьбой приостановить деятельность международного аэропорта Шереметьево до выяснения причин катастрофы, отозвать сертификат лётной годности Sukhoi Superjet 100-95B, а также установить личности и наказать пассажиров, участвовавших в «спасении» багажа.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Обновлено в 02:38
Политика

Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине

В конце марта этого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено в 01:49
Общество

Генпрокурор Юрий Чайка проводит совещание по ТКО в Екатеринбурге

В оперативном совещании под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки принимают участие глава ФАС Игорь Артемьев, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и Роспотребнадзора - Анна Попова, представители трех федеральных округов – Уральского, Приволжского и Дальневосточного.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Появились новые данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100

У пациентов Центра имени Вишневского, доставленных в ожоговый центр после катастрофы пассажирского самолета SSJ-100, положительная динамика и есть все шансы на выздоровление.
Обновлено в 01:49
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Гаджеты

ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei

ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM (embedded SIM, сим-карты, интегрированной в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство на этапе производства).
Обновлено в 01:00
Экономика

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки

Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу

Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.
Обновлено в 04:30
Политика

Журналист из ФРГ назвал стотысячетонным блефом заявление США по Ирану

Обновлено в 02:36
Политика

Названы условия для снятия санкций с России в бундестаге

Вице-президент бундестага Томас Оперман продиктовал условия для снятия санкций с России.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

Люди раскрыли видения во время клинической смерти

Пользователи Reddit поделились впечатлениями от клинической смерти. Они рассказали, что видели и чувствовали в пограничном состоянии.
Обновлено в 01:04
Общество

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Минобороны выложило документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии

Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков

Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Обновлено вчера в 16:23
Технологии

Материалы для 3D-принтеров начнут производить на ЧМЗ в Глазове

Чепецкий механический завод (ЧМЗ) в Глазове займется производством порошков из титановых сплавов для 3D-принтеров.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение

Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Экономика

«ВТБ Капитал» поднял оценку GDR Тинькофф банка на 9%, подтвердив рейтинг «покупать»

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Тинькофф банка, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $25,65 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".
Обновлено в 04:31
Политика

На Украине подсчитали потери от разрыва торговых связей с Россией

Киев потерял из-за снижения объемов торговли с Россией в 13 раз больше, чем Москва.
Обновлено в 04:04
Политика

Исследование: все больше арабской молодежи симпатизирует России

Молодые люди в арабских странах все чаще видят союзника в России, а не в Америке.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет вынесен 8 мая

В Пресненском суде Москвы объявили дату вынесения приговора по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.
Обновлено вчера в 15:08
Общество

Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Полиция Шри-Ланки обнаружила тренировочную базу террористов

Полиция и армия Шри-Ланки обнаружили тренировочную базу террористической группировки «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания», сообщает местное издание Adaderana.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Китае голодный слон затоптал туристку

В Китае в автономном округе Сишуанбаньна слон сбежал из национального парка и напал на женщину, сообщает The Star.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину

В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
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