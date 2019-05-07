Снижение цен на нефть днем замедлилось после спада более чем на 2%ПРАЙМ вчера в 07:44

Мировые цены на нефть днем отыграли часть потерь после падения более чем на 2% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о пошлинах на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.

Снижение цен на нефть днем замедлилось после спада более чем на 2%

Происшествия СК просят приостановить работу Шереметьево Родственники одного из погибших на борту SSJ 100 обратились в Следственный комитет с просьбой приостановить деятельность международного аэропорта Шереметьево до выяснения причин катастрофы, отозвать сертификат лётной годности Sukhoi Superjet 100-95B, а также установить личности и наказать пассажиров, участвовавших в «спасении» багажа.

Политика В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Политика Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине В конце марта этого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.

Общество Генпрокурор Юрий Чайка проводит совещание по ТКО в Екатеринбурге В оперативном совещании под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки принимают участие глава ФАС Игорь Артемьев, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и Роспотребнадзора - Анна Попова, представители трех федеральных округов – Уральского, Приволжского и Дальневосточного.

Происшествия Появились новые данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100 У пациентов Центра имени Вишневского, доставленных в ожоговый центр после катастрофы пассажирского самолета SSJ-100, положительная динамика и есть все шансы на выздоровление.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.

Гаджеты ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM (embedded SIM, сим-карты, интегрированной в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство на этапе производства).

Экономика «Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн "Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.

Шоу-бизнес Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.

Политика Названы условия для снятия санкций с России в бундестаге Вице-президент бундестага Томас Оперман продиктовал условия для снятия санкций с России.

Общество Люди раскрыли видения во время клинической смерти Пользователи Reddit поделились впечатлениями от клинической смерти. Они рассказали, что видели и чувствовали в пограничном состоянии.

Общество В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Экономика Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.

Технологии Материалы для 3D-принтеров начнут производить на ЧМЗ в Глазове Чепецкий механический завод (ЧМЗ) в Глазове займется производством порошков из титановых сплавов для 3D-принтеров.

Происшествия Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Экономика «ВТБ Капитал» поднял оценку GDR Тинькофф банка на 9%, подтвердив рейтинг «покупать» По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Тинькофф банка, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $25,65 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Политика На Украине подсчитали потери от разрыва торговых связей с Россией Киев потерял из-за снижения объемов торговли с Россией в 13 раз больше, чем Москва.

Политика Исследование: все больше арабской молодежи симпатизирует России Молодые люди в арабских странах все чаще видят союзника в России, а не в Америке.

Происшествия Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет вынесен 8 мая В Пресненском суде Москвы объявили дату вынесения приговора по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.

Общество Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Происшествия Полиция Шри-Ланки обнаружила тренировочную базу террористов Полиция и армия Шри-Ланки обнаружили тренировочную базу террористической группировки «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания», сообщает местное издание Adaderana.

Происшествия В Китае голодный слон затоптал туристку В Китае в автономном округе Сишуанбаньна слон сбежал из национального парка и напал на женщину, сообщает The Star.