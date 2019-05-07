Энергетика

Мировые цены на нефть завершили торги понедельника ростомБанки.ру 02:11

Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке подросли по итогам торгов на 0,31 доллара и составили 62,25 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подорожала.
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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $71 за баррель

Росбалт08:15

Цены на нефть продолжают сокращать темпы снижения после падения утром

ПРАЙМвчера в 12:33

Цены на нефть растут

RT на русском01:13

Стоимость нефти Brent увеличилась до $71,31 за баррель

Московский Комсомолец01:29

Цены на нефть восстанавливаются после обвала

REGNUM00:14

Рублевые активы поддержали по телефону

Коммерсантъвчера в 14:27

Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса на сырьё

News.ru02:30
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Происшествия

Пьяный депутат насмерть сбил двух человек

Под Киевом пьяный депутат Яготинского городского совета наехал на мотоцикл, в результате чего погибло два человека, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Всё свалили на пилотов: названы ошибки экипажа SSJ-100

Обновлено в 09:15
Политика

Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Происшествия

Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Боевики атаковали авиабазу Хмеймим в Сирии

В Сирии боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим.
Обновлено вчера в 14:05
Общество

В России упростят процедуру получения инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:45
Музыка

Опубликовано видео первой репетиции Сергея Лазарева на «Евровидении»

Обновлено в 07:37
Политика

Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Сочи потушили пожар в двухэтажном доме

Спасатели потушили пожар в двухэтажном доме в центре Сочи, из которого был спасен один человек и эвакуированы еще 12, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:05
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Помпео отменил майский визит в Берлин и встречу с Меркель

Госсекретарь США Майк Помпео отказался от рабочей поездки в Берлин, где у него были намечены переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 06:15
Политика

На Украине избрали главу антикоррупционного суда

Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына

27 октября 2015 года у пары родился сын Артур. Звездные супруги тщательно скрывали лицо мальчика от журналистов.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика

Турция отказалась вводить пошлины на сталь из России

Турция приняла решение не вводить ограничительные меры на ввозимую в страну стальную продукцию из России, сообщает Минпромторг.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Задержан ключевой участник покушения на журналиста Кашина

В Санкт-Петербург доставлен и арестован 34-летний Вячеслав Борисов, который является исполнителем покушения на журналиста Олега Кашина; он находился в межгосударственном розыске по другому уголовному делу более трех лет, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Была ли давка в горящем SSJ 100, уточнила выжившая пассажир

Пассажир лайнера Sukhoi Superjet 100 Людмила Тихонова прокомментировала информацию о давке при эвакуации в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес

Ирина Шейк пришла на «Met Gala 2019» без Брэдли Купера

Поклонников смутило, что Ирина Шейк пришла на бал без мужа Брэдли Купера. В прошлом году звездная пара блистала на "Met Gala".
Обновлено в 05:49
Происшествия

Командиру экипажа сгоревшего SSJ поставили диагноз: ожоги, отравление

Экипаж до последнего помогал пассажирам эвакуироваться, командир воздушного судна Денис Евдокимов уходил с него в числе последних.
Обновлено в 06:19
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Авто

Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»

В России стартовали продажи экспедиционной версии внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 02:15
Происшествия

Мать погибшего в «Суперджете» потребовала у СК закрыть «Шереметьево»

Мать одного из жертв катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" направила заявление в Следственный комитет на имя председателя Александра Бастрыкина с требованием приостановить работу аэропорта.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Пресс-секретарь Амосова оштрафован на 20 тысяч рублей за Первомай

Невский районный суд назначил штраф в 20 тысяч рублей задержанному на первомайском шествии пресс-секретарю депутата Михаила Амосова и члену "Движения демократического обновления" Вадиму Сафонову.
Обновлено в 07:17
Гаджеты

AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам апреля

Четвертое и пятое место самых мощных устройств по версии AnTuTu досталось Meizu 16s и Vivo iQOO Monster.
Обновлено в 05:49
Общество

Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах

Обновлено в 02:33
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