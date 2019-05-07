Энергетика
Мировые цены на нефть завершили торги понедельника ростомБанки.ру 02:11
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке подросли по итогам торгов на 0,31 доллара и составили 62,25 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подорожала.
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Происшествия
Пьяный депутат насмерть сбил двух человек
Под Киевом пьяный депутат Яготинского городского совета наехал на мотоцикл, в результате чего погибло два человека, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Всё свалили на пилотов: названы ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено в 09:15
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Происшествия
Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Боевики атаковали авиабазу Хмеймим в Сирии
В Сирии боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
В России упростят процедуру получения инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:45
Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Сочи потушили пожар в двухэтажном доме
Спасатели потушили пожар в двухэтажном доме в центре Сочи, из которого был спасен один человек и эвакуированы еще 12, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:05
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Помпео отменил майский визит в Берлин и встречу с Меркель
Госсекретарь США Майк Помпео отказался от рабочей поездки в Берлин, где у него были намечены переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 06:15
Политика
На Украине избрали главу антикоррупционного суда
Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына
27 октября 2015 года у пары родился сын Артур. Звездные супруги тщательно скрывали лицо мальчика от журналистов.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Турция отказалась вводить пошлины на сталь из России
Турция приняла решение не вводить ограничительные меры на ввозимую в страну стальную продукцию из России, сообщает Минпромторг.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Задержан ключевой участник покушения на журналиста Кашина
В Санкт-Петербург доставлен и арестован 34-летний Вячеслав Борисов, который является исполнителем покушения на журналиста Олега Кашина; он находился в межгосударственном розыске по другому уголовному делу более трех лет, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Была ли давка в горящем SSJ 100, уточнила выжившая пассажир
Пассажир лайнера Sukhoi Superjet 100 Людмила Тихонова прокомментировала информацию о давке при эвакуации в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Ирина Шейк пришла на «Met Gala 2019» без Брэдли Купера
Поклонников смутило, что Ирина Шейк пришла на бал без мужа Брэдли Купера. В прошлом году звездная пара блистала на "Met Gala".
Обновлено в 05:49
Происшествия
Командиру экипажа сгоревшего SSJ поставили диагноз: ожоги, отравление
Экипаж до последнего помогал пассажирам эвакуироваться, командир воздушного судна Денис Евдокимов уходил с него в числе последних.
Обновлено в 06:19
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Авто
Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»
В России стартовали продажи экспедиционной версии внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 02:15
Происшествия
Мать погибшего в «Суперджете» потребовала у СК закрыть «Шереметьево»
Мать одного из жертв катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" направила заявление в Следственный комитет на имя председателя Александра Бастрыкина с требованием приостановить работу аэропорта.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Пресс-секретарь Амосова оштрафован на 20 тысяч рублей за Первомай
Невский районный суд назначил штраф в 20 тысяч рублей задержанному на первомайском шествии пресс-секретарю депутата Михаила Амосова и члену "Движения демократического обновления" Вадиму Сафонову.
Обновлено в 07:17
Гаджеты
AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам апреля
Четвертое и пятое место самых мощных устройств по версии AnTuTu досталось Meizu 16s и Vivo iQOO Monster.
Обновлено в 05:49
Общество
Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах
Обновлено в 02:33