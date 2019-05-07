Энергетика
Мировые цены на нефть завершили торги понедельника ростомБанки.ру 02:11
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке подросли по итогам торгов на 0,31 доллара и составили 62,25 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подорожала.
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