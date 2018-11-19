Котировки декабрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на 0,3 доллара и составили 56,76 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подорожала.

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Энергетика Энергетика Обучение в автошколах в 2019 году подорожает из-за цен на бензин Повышение стоимости обучения на водительские права связана, по мнению экспертов, с высокой вероятностью увеличения цен на бензин с начала 2019 года.

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Энергетика Энергетика В Югре в этом году наблюдается рост добычи нефти Впервые с 2008 года в ХМАО отмечается рост добычи нефти.

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Энергетика Энергетика Казахстанский холдинг «Самрук-Энерго» готовится к снижению тарифов Энергопроизводящие предприятия холдинга «Самрук-Энерго» пересматривают планы по реконструкции в связи с необходимостью снижения тарифов на электроэнергию, заявил директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев, сообщает 20 ноября издание Informburo.

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Энергетика Энергетика Крупнейший НПЗ Венесуэлы полностью остановлен из-за неполадок Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay мощностью 645 тысяч баррелей в день прекратил работу в воскресенье из-за проблем с газовым вентилем на системе газообеспечения, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух сотрудников предприятия и профсоюзного лидера.

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Энергетика Энергетика МЭА призвало производителей нефти к здравому смыслу Бироль отметил, что при согласовании планов по добыче нефти участники рынка должны руководствоваться здравым смыслом.

Энергетика Энергетика «Роснефть»: «Ажиотаж на топливном рынке создан искусственно» "Роснефть" заявила, что в России нет дефицита топлива, а ажиотаж на рынке создан искусственно недобросовестными трейдерами.

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