Мировые цены на нефть в четверг умудрились пробить уровни 2017 года — нефть марки Brent опустилась до 57,78 доллара за баррель, WTI на минимуме стоила 49,46 доллара. Падение цен было вызвано переизбытком производства, наращиванием запасов и, как следствие, превышением предложения над спросом.

Энергетика Энергетика «Газпром» намерен участвовать в бронировании мощностей ГТС Болгарии Российская компания «Газпром» намерена принять участие в процедуре бронирования мощностей в ходе проекта по расширению национальной газотранспортной сети (ГТС) Болгарии.

Энергетика Энергетика АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.

Энергетика Энергетика Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2% Объём поставок российского газа в страны Евросоюза увеличился на 6,2% с января по 28 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Газпрома.

Энергетика Энергетика Электричество для бытовых потребителей в Литве дорожает на 15% Неизбежный рост цен из-за отказа от российского и белорусского электричества назван при этом неминуемым ради «энергетической независимости».

Энергетика Энергетика В Минэнерго сообщили о стабильной цене на бензин Чиновник подчеркнул, что в настоящее время розничная стоимость топлива стабильна.

Энергетика Энергетика Энергетическая сверхдержава: природный газ в США стоит меньше ноля В техасском бассейне Permian - крупнейшем районе сланцевой добычи в США - избыток природного газа достиг таких масштабов, что цены на него упали ниже нуля.

Энергетика Энергетика Газовики предлагают жителям Вологды войти «В новый год – без долгов» Чтобы пеня списалась автоматически, вне зависимости от ее суммы, нужно до 31 декабря 2018 года произвести полную оплату потребленного газа.

Энергетика Энергетика Средняя розничная цена на бензин в РФ чуть повысилась за неделю Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 19 по 25 ноября 2018 года не изменились в процентном соотношении в сравнении с предыдущим отчетным периодом, как и в предыдущие две недели.

Энергетика Энергетика Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Энергетика Энергетика Северскую ТЭЦ модернизируют за 5 млрд рублей АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» (ОТЭК, объединяет неядерные активы госкорпорации «Росатом») модернизирует свой крупнейший актив — Северскую ТЭЦ.

Энергетика Энергетика ХК «Татнефтепродукт» отменит скидки корпоративным клиентам сети АЗС Входящая в структуру "ТАИФа" ХК "Татнефтепродукт" отменит скидки для клиентов, которые обслуживаются по топливным картам по системе безналичного расчета, сообщается на сайте компании.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.

Энергетика Энергетика Участок угольных месторождений Кузбасса продали за 1,5 млрд рублей Участник аукциона, который провели накануне Сибнедра, предложил за угольный участок "Октябринский-2" в Кемеровской области более 1,5 млрд рублей.