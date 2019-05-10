Энергетика
Мировые цены на нефть завершили торги четверга разнонаправленноБанки.ру вчера в 03:00
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,42 доллара и составили 61,7 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть подорожала.
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Нефть «не верит» в торговую войну между США и КНР несмотря на ее начало - Reuters
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Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
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Назван лучший игрок сборной России в матче ЧМ с Норвегией
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Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
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