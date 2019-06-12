Энергетика

Мировые цены на нефть заметно упалиКомсомольская правда вчера в 09:54

В среду, 12 июня, зарегистрировано падение мировых цен на нефть на 3%. Так, цена фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,7% - до 60,61 доллара за баррель, фьючерсов на WTI на 2,95% - до 51,7 доллара. В течение дня также фиксировались моменты, когда падение превышало 3%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цены на нефть умеренно растут на старте торгов

Комсомольская правда03:57

Цены и нервы: куда катится нефть?

Forbesвчера в 05:01

Нефть подорожала до 62,56 долларов за баррель

Московский Комсомолец03:18

Нефть марки Brent дорожает более чем на 4%, марки WTI - на 3,5%

ПРАЙМ02:52

Мировые цены на нефть упали на 3%

Известиявчера в 08:21

Мировые цены на нефть упали на 3%

Газета.Ruвчера в 05:41

Цены на нефть растут, Brent закрепилась выше $60 за баррель

Росбалт02:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Авто

Kia показала новый кроссовер для России

Обновлено в 12:04
Кино

Вышел трейлер сериала о молодости дворецкого Бэтмена «Пенниуорт»

Обновлено в 04:31
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Экономика

Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования для финансирования услуг по постоянному уходу за пациентами, нуждающимися в такой помощи.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Сын известного российского хоккеиста убил мать на глазах брата

Обновлено в 14:57
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Более 50 детей умерли, отравившись плодами личи в Индии

За последние десять дней в индийском штате Бихар округа Музаффарпур скончались 53 ребенка.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Финансы

ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей

По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Гаджеты

Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки

Пользователи Huawei жалуются в сети, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама без каких-либо предупреждений со стороны производителя.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Люди застряли в воздухе из-за сбоя электричества в парке аттракционов

Обновлено в 13:15
Авто

Компания Kia презентовала седан Cadenza

Компания KIA представила седан KIA Cadenza (K7) третьего поколения для южнокорейского рынка.
Обновлено вчера в 04:19
Футбол

Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Накануне шестой свадьбы Беркова разделась догола на пляже «Кинотавра»

Накануне свадьбы парочка приехала на «Кинотавр», где не перестаёт шокировать гостей.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Спорт

Сборная России вышла на чемпионат Европы-2020

Сборная России сумела переиграть команду Италии в отборочной встрече чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 30:23.
Обновлено в 14:21
Происшествия

У вратаря сборной России Лунева нашли судимость

Вратарь сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев, который вчера устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, ранее уже был судим, сообщает РЕН ТВ. в 2008 году он был задержан при попытке украсть куртку в торговом павильоне на рынке в Москве.
Обновлено в 13:46
Гаджеты

Флагман Honor выходит в России вопреки санкциям

Как подчеркнула пресс-служба Huawei, несмотря на санкции США, владельцы Honor 20 смогут без каких-либо проблем использовать сервисы Google, скачивать и обновлять сторонние приложения, получать обновления для оболочки EMUI и систем безопасности, а также смогут воспользоваться послепродажным обслуживанием.
Обновлено в 07:20
Политика

Путин повысил зарплаты российским судьям

На сайте правовой информации появился указ президента России Владимира Путина, которым он с 1 октября этого года повышает зарплаты судьям в 1,043 раза.
Обновлено в 14:19
Общество

Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов

Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Богомолов рассказал Собчак об отношении к соцсетям и личной жизни

Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено в 13:23
Футбол

Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»

Обновлено в 14:59
Наука

Ученые: Пол влияет на связь веса и детской депрессии

Ученые установили, что пол ребенка оказывает влияние на связь веса и детской депрессии.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Российская авиация уничтожила бандитов, напавших на турецких военных

Обновлено в 06:33
Кино

Вышел трейлер сиквела «Сияния»

Обновлено в 14:19
Экономика

Власти могут обсудить вопрос о четырехдневной рабочей неделе

Технологический прогресс не только приводит к сокращению рабочих мест, но и рабочего времени.
Обновлено в 04:25
Футбол

Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором

Обновлено в 07:45
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Энергетика

В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал сообщения о мировом соглашении с "Газпромом".
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

Обновлено в 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное