Энергетика
Мировые цены на нефть заметно упалиКомсомольская правда вчера в 09:54
В среду, 12 июня, зарегистрировано падение мировых цен на нефть на 3%. Так, цена фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,7% - до 60,61 доллара за баррель, фьючерсов на WTI на 2,95% - до 51,7 доллара. В течение дня также фиксировались моменты, когда падение превышало 3%.
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