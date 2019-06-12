Энергетика
Мировые цены на нефть заметно упалиКомсомольская правда вчера в 09:54
В среду, 12 июня, зарегистрировано падение мировых цен на нефть на 3%. Так, цена фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,7% - до 60,61 доллара за баррель, фьючерсов на WTI на 2,95% - до 51,7 доллара. В течение дня также фиксировались моменты, когда падение превышало 3%.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов подписал изменения в ряд законодательных актов Санкт-Петербурга.
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Обновлено в 09:21
Политика
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Политика
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Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому
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Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Спорт
Абрамович пожертвовал миллионы на борьбу с антисемитизмом
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Кино
Фильм «Сторож» выйдет одновременно в кинотеатрах и на «Кинопоиске»
В мае 2018 года на «Кинопоиске» появился раздел «Онлайн», в котором собрана библиотека фильмов, мультфильмов и сериалов.
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В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.
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Полузащитник «Анжи» Камиль Закиров на правах свободного агента присоединился к «Рубину», подписав с ним контракт на четыре года, сообщает официальный сайт клуба из столицы Татарстана.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
Более 40 солдат ВСУ не вернулись в Донбасс из отпусков
«На сегодняшний день в бригаде 19 военнослужащих самовольно оставили расположение части, в 22 — не вернулись из отпусков», — отметил Филипоненко.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева появились в Сети
В Сети обсуждают фото с возможной свадьбы певца Сергея Лазарева. Снимок появился в Instagram и взбудоражил поклонников артиста.
Обновлено в 03:36
Общество
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Космос
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Военные в Бурятии борются с дронами с помощью «Жителя»
Военные не со всеми дронами хотят бороться, а со шпионскими.
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Авто
Компания Kia презентовала седан Cadenza
Компания KIA представила седан KIA Cadenza (K7) третьего поколения для южнокорейского рынка.
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Омбудсмен сообщила об освобождении всех подростков после акции 12 июня
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Президент Польши доказал Трампу, что поляки лучше русских
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