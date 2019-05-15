Энергетика
Мировые цены на нефть выросли в ходе торговМедиаКорСеть 14 мая в 10:14
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Экономика
ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов
Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика
Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий
Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий, отметив, что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом.
Обновлено в 10:33
Политика
Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.
Обновлено в 10:21
Футбол
«Реал» и Мохамед Салах начали переговоры о переходе
Французский журналист Филипп Карайон в эфире Canal+ сообщил, что переговоры на данный момент находятся на начальной стадии, но вероятность перехода высока, потому что "Реал" следит за футболистом с 2017 года.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Завершено следствие в отношении главы центра, где умер Марьянов
Следственный комитет (СК) закончил расследование уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра "Феникс" Оксаны Богдановой.
Обновлено в 10:18
Общество
Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева
Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Обновлено в 05:35
Общество
В Казани из-за обмеления Волги «всплыла» старинная мостовая
На булыжной мостовой казанцы находят интересные артефакты Старинная мостовая открылась в Казани из-за обмеления Волги, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Назван способ прохода авианосцев США в Черное море
США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
Обновлено в 08:21
Общество
Большинство православных выступает против Храма-на-Драме
Обновлено в 10:17
Политика
Украинцы высказались за переговоры Зеленского с Россией по Донбассу
Три четверти украинцев считают, что для достижения мира в Донбассе избранный украинский президент Владимир Зеленский должен пойти на переговоры с Россией, свидетельствуют данные исследования Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко и Социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 10:48
Наука
Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом
Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Общество
На компьютерных играх в РФ появится возрастная маркировка
Бокова отметила, что сейчас маркируются только игры, продаваемые "на дисках, материальных носителях".
Обновлено в 10:03
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Футбол
Шкриньяр продлил контракт с «Интером» до 2023 года
Обновлено в 08:24
Путешествия
Регата «Золотое кольцо Боспорского царства» соединит города юга
На юге России с 25 мая по 1 июня впервые состоится уникальная парусная регата "Золотое кольцо Боспорского царства".
Обновлено вчера в 09:02
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу
Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику.
Обновлено в 08:05
Финансы
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Футбол
Матч с «Зенитом» станет прощальным для Калачева в составе «Ростова»
Друзья, матч с «Зенитом» станет прощальным для Тимофея Калачева в составе нашего клуба. Ждем всех на «Ростов Арене» 19 мая.
Обновлено в 09:52
Политика
Путин обсудит с Собяниным вывоз мусора из Москвы в другие регионы
Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Культура
Каннский фестиваль начался со скандала
Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Общество
Суд отказал Мите Алешковскому в восстановлении бонусов «Аэрофлота»
Пресненский суд Москвы отказал журналисту и общественному деятелю Дмитрию (Мите) Алешковскому в восстановлении по иску о восстановлении его платинового статуса и накопленных миль в бонусной программе «Аэрофлота».
Обновлено в 10:45
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Тодоренко призналась, что корректирует фигуру при помощи фотошопа
Регина Тодоренко поспешила оправдаться и заявила, что не обязательно под каждым ее снимком писать слово «фотошоп».
Обновлено в 10:55
Футбол
«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку
Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50