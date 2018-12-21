Энергетика

Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения
ФАН
вчера в 01:29

Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения 20 декабря, показали данные торгов. В четверг днем падение цен на нефть достигало 5% на фоне волатильности мировых фондовых рынков после заседания Федрезерва Соединенных Штатов.
ФАНвчера в 01:29

Подробнее о событии

Цены на нефть начинают укрепляться

REGNUMвчера в 08:05

Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения

ФАНвчера в 01:29

Нефть дорожает в попытке «реабилитироваться» после вчерашнего обвала

Росбалтвчера в 01:28

После вчерашнего обвала нефть на мировых рынках снова дорожает. Но эксперты уверены, что это ненадолго

Интересантвчера в 01:01

Цены на нефть восстанавливаются после падения днем ранее

ПРАЙМвчера в 00:18

Нефть дорожает на фоне признаков более существенного сокращения добычи ОПЕК

Financial Oneвчера в 02:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Энергетика

Глава «Нафтогаза» заявил о проблемах с закупками газа

Без компенсации со стороны правительства у "Нафтогаза" проблемы с закупками импортного газа могут начаться уже этой зимой.
Обновлено в 04:39
Энергетика

Нефть потеряла больше 5% стоимости. И продолжает стремительно дешеветь

Нефть дешевеет с начала недели: сначала Brent достиг $57, затем $55. Сейчас обесценивание барреля ускорилось.
Обновлено вчера в 08:56
Энергетика

На Кубани объявили о повышении тарифов на газ для населения

Для жителей все муниципальных образований, кроме трех, установлена цена в 6,33 рубля за один кубометр газа.
Обновлено в 04:22
Энергетика

Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Обновлено вчера в 08:49
Энергетика

Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа

Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 09:00
Энергетика

Ледокол «Андрей Вилькицкий» сдали в эксплуатацию

Обновлено вчера в 13:32
Энергетика

Новак прокомментировал падение цен на нефть

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.
Обновлено вчера в 02:17
Энергетика

В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа

Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Обновлено вчера в 06:52
Энергетика

Пашинян о цене на российский газ: надеюсь на успешные переговоры

Ранее в СМИ появилась информация о том, что и.о. вице-премьера Армении Тигран Авинян получил письмо от своего российского коллеги Дмитрия Козака, уведомляющее о повышении тарифа на российский газ со 150 до 215 долларов.
Обновлено в 05:19
Энергетика

Доходы от нефти и газа за 2018 год растворились в небытие

Из отчета Федеральной таможенной службы следует, что за первые десять месяцев 2018 года российские доходы от экспорта нефти и газа превысили 150 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Энергетика

Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018

За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.
Обновлено вчера в 09:12
Энергетика

Эксперты повысили прогноз на урожай сои в Аргентине

В будущем сезоне урожай сои в Аргентине может вырасти до 54,2 млн. тонн. Годом ранее производство зафиксировалось на уровне 37,8 млн. тонн.
Обновлено вчера в 04:56
Энергетика

Россия поможет Судану построить НПЗ в Порт-Судане

В четверг, 20-го декабря, Министерство нефти Судана сообщило, что подписало соглашение о сотрудничестве с российскими компаниями.
Обновлено вчера в 09:15
Энергетика

В одно из старейших сёл Удмуртии пришёл газ

Блага цивилизации дошли сегодня до старейшего в Удмуртии села - Зура Игринского района.
Обновлено вчера в 09:40
Энергетика

ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»

Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
Обновлено вчера в 04:28
ещё по теме
Главное