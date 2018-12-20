Котировки эталонных сортов нефти на торгах в четверг снизились после вчерашнего решения ФРС США поднять учетную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25-2,50% годовых. Котировки нефти Brent и WTI остаются у минимумов более чем годичной давности.

Энергетика Энергетика Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".

Энергетика Энергетика Пашинян выразил надежду на успешные переговоры с РФ о цене на газ Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на успешные переговоры Еревана и Москвы о цене на российский газ.

Энергетика Энергетика Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Энергетика Энергетика Нефть потеряла больше 5% стоимости. И продолжает стремительно дешеветь Нефть дешевеет с начала недели: сначала Brent достиг $57, затем $55. Сейчас обесценивание барреля ускорилось.

Энергетика Энергетика Перед Новым годом цены на бензин в Хакасии замерзли Цена на АИ-92 варьируется от 40 рублей 40 копеек до 40 рублей 90 копеек за литр.

Энергетика Энергетика Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.

Энергетика Энергетика В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

Энергетика Энергетика Новак прокомментировал падение цен на нефть Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.

Энергетика Энергетика Эксперты повысили прогноз на урожай сои в Аргентине В будущем сезоне урожай сои в Аргентине может вырасти до 54,2 млн. тонн. Годом ранее производство зафиксировалось на уровне 37,8 млн. тонн.

Энергетика Энергетика Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018 За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.

Энергетика Энергетика Китайская Dongfang модернизирует электростанцию на Украине За десять месяцев 2018 года Украина произвела 128,9 миллиарда киловатт-часов, а доля тепловых электростанций составляет 36 процентов.

Энергетика Энергетика Россия поможет Судану построить НПЗ в Порт-Судане В четверг, 20-го декабря, Министерство нефти Судана сообщило, что подписало соглашение о сотрудничестве с российскими компаниями.