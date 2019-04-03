Энергетика
Мировые цены на нефть во вторник повысилисьБанки.ру вчера в 01:07
Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,99 доллара и составили 62,58 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подорожала.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
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Девочка уронила мобильный телефон в ванну в Норильске и погибла
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Обновлено вчера в 20:45
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Число живущих с ВИЧ в России превысило миллион
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Происшествия
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Происшествия
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Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
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Обновлено вчера в 07:43
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Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
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Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.
Обновлено вчера в 04:59
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Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
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Обновлено вчера в 22:56
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Инесса Шевчук: «Вика Романец – больной человек»
Инесса Шевчук прославилась на всю страну, когда в 2014 году пришла на «ДОМ-2».
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Обновлено вчера в 18:34
Авто
Клон новой Chevrolet Captiva выйдет в продажу летом
Новый кроссовер MG Hector, мультимедийную составляющую которого представили накануне в Индии, поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено вчера в 11:09
Общество
Кабмин поддержал строительство коммунальных сетей в садоводствах
Российское правительство поддержало поправки к закону, позволяющие местным и региональным властям финансировать и строить коммунальные сети для нужд населения на садоводческих землях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в аппарате Белого дома.
Обновлено в 01:00
Общество
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Обновлено вчера в 13:50
Футбол
Пеле был госпитализирован в Париже
Легенда футбола Пеле 2 апреля был госпитализирован в одну из больниц Парижа.
Обновлено вчера в 11:12
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Новый президент Казахстана встретился с Путиным
Обновлено вчера в 13:26
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Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление его жены
Обновлено вчера в 16:33
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Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
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Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
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Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Центробанк предложил начислять зарплаты по номеру телефона
Центробанк разрабатывает идею использовать Систему быстрых платежей для перевода зарплаты по номеру телефона.
Обновлено вчера в 09:16
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года
По некоторым данным, выпуск Mercedes-Benz GLB начнется в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 04:41
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Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой
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Обновлено вчера в 12:12
Музыка
ABBA анонсировала выход новых песен
Легендарный шведский квартет ABBA планирует осенью 2019 года представить новые песни — спустя чуть более года после того, как они объявили о своем воссоединении, пишет британский таблоид Daily Mail.
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