Энергетика

Мировые цены на нефть во вторник повысилисьБанки.ру вчера в 01:07

Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,99 доллара и составили 62,58 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подорожала.
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Нефть дорожает на снижении опасений за переизбыток предложения

News.ruвчера в 02:33

Нефть дорожает, Brent готовится штурмовать $70 за баррель

Росбалтвчера в 02:28

Нефть марки Brent подорожала до $69,74 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 01:34

Нефть подорожала на ослаблении опасений за переизбыток предложения

Взгляд.рувчера в 02:13

Цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:15

Мировые цены на нефть во вторник повысились

Банки.рувчера в 01:07

Нефть продолжает дорожать на ослаблении опасений за переизбыток предложения

ПРАЙМвчера в 01:35
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Политика

ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

Девочка уронила мобильный телефон в ванну в Норильске и погибла

Уголовное дело возбуждено в Норильске по факту гибели 12-летней девочки.
Обновлено вчера в 06:55
Финансы

Эксперты рассказали, чего не стоит делать, если хочешь взять кредит

В "Тинькофф банке" рекомендуют ограничить число банков для отправления заявки на кредит, чтобы у кредитной организации не сложилось впечатления, что у потенциального заемщика финансовые трудности и возвращать долг по кредиту в срок он не сможет.
Обновлено вчера в 20:45
Здоровье

Число живущих с ВИЧ в России превысило миллион

Число живущих в России граждан с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек, следует из справки, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Театры

На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам

Обновлено вчера в 10:08
Экономика

Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин

Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 07:43
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Обновлено вчера в 12:19
Шоу-бизнес

Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу

Психическое здоровье известной поп-исполнительницы Бритни Спирс пошатнулось из-за проблем с отцом.
Обновлено вчера в 22:02
Наука

Найдена новая функция белков ядерной ламины

Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.
Обновлено вчера в 04:59
Кино

Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию

Тело российского актера Алексея Булдакова, умершего в ночь на 3 апреля в Улан-Баторе, уже отправили на родину.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Инесса Шевчук: «Вика Романец – больной человек»

Инесса Шевчук прославилась на всю страну, когда в 2014 году пришла на «ДОМ-2».
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Японии снова арестован Карлос Гон

Обновлено вчера в 18:34
Авто

Клон новой Chevrolet Captiva выйдет в продажу летом

Новый кроссовер MG Hector, мультимедийную составляющую которого представили накануне в Индии, поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено вчера в 11:09
Общество

Кабмин поддержал строительство коммунальных сетей в садоводствах

Российское правительство поддержало поправки к закону, позволяющие местным и региональным властям финансировать и строить коммунальные сети для нужд населения на садоводческих землях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в аппарате Белого дома.
Обновлено в 01:00
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Футбол

Пеле был госпитализирован в Париже

Легенда футбола Пеле 2 апреля был госпитализирован в одну из больниц Парижа.
Обновлено вчера в 11:12
Политика

Новый президент Казахстана встретился с Путиным

Обновлено вчера в 13:26
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление его жены

Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица

Обновлено вчера в 23:33
Здоровье

Женщина «превратилась в зомби» из-за крема для кожи

Доктора заключили, что у 45-летней женщины экзема и прописали гормональные кремы.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Ольга Слуцкер трогательно простилась с умершим папой

Слуцкер была немногословной, рассказывая о трагедии. Ольга кратко простилась с папой, отметив, что она и его близкие будут очень скучать.
Обновлено вчера в 07:25
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено вчера в 14:31
Спорт

«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика

Центробанк предложил начислять зарплаты по номеру телефона

Центробанк разрабатывает идею использовать Систему быстрых платежей для перевода зарплаты по номеру телефона.
Обновлено вчера в 09:16
Авто

Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года

По некоторым данным, выпуск Mercedes-Benz GLB начнется в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 04:41
Шоу-бизнес

Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой

Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено вчера в 12:12
Музыка

ABBA анонсировала выход новых песен

Легендарный шведский квартет ABBA планирует осенью 2019 года представить новые песни — спустя чуть более года после того, как они объявили о своем воссоединении, пишет британский таблоид Daily Mail.
Обновлено вчера в 10:33
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