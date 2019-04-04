Энергетика

Мировые цены на нефть во вторник повысилисьБанки.ру вчера в 01:07

Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,99 доллара и составили 62,58 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подорожала.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нефть начала дорожать, Brent движется к $70 за баррель

Росбалт07:59

Цены на нефть стабилизируются после снижения ранее

ПРАЙМ07:01

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:05

Нефтяные цены слабо минусуют с утра

Финмаркет01:21

Нефть марки Brent подешевела до $69,24 за баррель

Московский Комсомолец01:17

Мировые цены на нефть в среду немного снизились

Банки.ру01:07

Котировки нефти отошли от уровня $70

REGNUM08:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что не смогло представить 1 апреля предварительный отчет о причинах авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, в результате которой 10 марта погибли 157 человек, однако отчет будет опубликован в конце этой недели.
Обновлено вчера в 02:52
Шоу-бизнес

Возлюбленная Петросяна станет судьей

Обновлено вчера в 14:17
Футбол

В Сочи сделали футбольное поле из пластиковых стаканчиков

Обновлено в 08:15
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может расстаться сразу с 6 игроками летом

Шесть футболистов «Манчестер Юнайтед» могут покинуть клуб по завершении сезона.
Обновлено в 09:07
Экономика

Альфа-банк не собирается создавать экосистему

Альфа-банк не планирует развивать экосистему.
Обновлено в 00:55
Политика

В Крыму двое украинских диверсантов получили по 14 лет колонии

4 апреля городской суд Севастополя признал мужчин виновными в участии в диверсионно-террористической группе управления разведки Минобороны Украины и приговорил каждого из них к 14 годам колонии.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Саратове распылили газовый баллончик в школе

Одну ученицу саратовской школы госпитализировали после распыления в здании, предположительно, газового баллончика, проводится расследование, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы мэрии Татьяна Плющева.
Обновлено в 09:53
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом

Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Кино

Причиной смерти актера Булдакова стал оторвавшийся тромб

Обновлено вчера в 07:50
Здоровье

Крем для кожи превратил британку в «зомби»

Обновлено в 10:00
Хоккей

«Чикаго» по буллитам победил «Сент-Луис» в матче НХЛ

"Чикаго" в серии буллитов взял верх над "Сент-Луисом" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 01:03
Футбол

Гинер: ЦСКА не бросит Дзагоева, несмотря на травму

Футбольный клуб ЦСКА продолжит отношения с полузащитником Аланом Дзагоевым, несмотря на травму.
Обновлено в 06:55
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,4 млрд

Международные резервы РФ на 29 марта 2019 года составили $489,5 млрд, что на $2,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Разработчики устранили недостатки боевого робота «Уран-9»

Разработчики устранили все недостатки боевого робототехнического комплекса "Уран-9", выявленные в ходе эксплуатации в Сирии.
Обновлено в 02:48
Экономика

Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы

«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области

Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Пентагон объявил о разработке системы обнаружения гиперзвуковых ракет

Замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США, что в течение трех лет в Соединенных Штатах будет разработана система предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет.
Обновлено вчера в 23:05
Теннис

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтерее

Обновлено вчера в 23:14
Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам

Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
Обновлено в 09:50
Общество

Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля

Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Обновлено в 01:14
Спорт

Турсынбаева призналась, что ей снилась Тутберидзе

Обновлено в 08:10
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Александр Васильев заявил, что после развода Ирина Безрукова расцвела

Обновлено в 06:56
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Экономика

Кабмин одобрил упрощение контрактной системы в сфере госзакупок

Кабинет министров на заседании в четверг одобрил законопроект, упрощающий контрактную систему в сфере государственных и муниципальных закупок.
Обновлено в 06:27
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное