Мировые цены на нефть во вторник повысилисьБанки.ру вчера в 01:07

Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,99 доллара и составили 62,58 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подорожала.

Мировые цены на нефть во вторник повысились

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