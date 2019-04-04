Энергетика
Мировые цены на нефть во вторник повысилисьБанки.ру вчера в 01:07
Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,99 доллара и составили 62,58 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подорожала.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Происшествия
В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX
Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что не смогло представить 1 апреля предварительный отчет о причинах авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, в результате которой 10 марта погибли 157 человек, однако отчет будет опубликован в конце этой недели.
Обновлено вчера в 02:52
Шоу-бизнес
Возлюбленная Петросяна станет судьей
Обновлено вчера в 14:17
Футбол
В Сочи сделали футбольное поле из пластиковых стаканчиков
Обновлено в 08:15
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может расстаться сразу с 6 игроками летом
Шесть футболистов «Манчестер Юнайтед» могут покинуть клуб по завершении сезона.
Обновлено в 09:07
Экономика
Альфа-банк не собирается создавать экосистему
Альфа-банк не планирует развивать экосистему.
Обновлено в 00:55
Политика
В Крыму двое украинских диверсантов получили по 14 лет колонии
4 апреля городской суд Севастополя признал мужчин виновными в участии в диверсионно-террористической группе управления разведки Минобороны Украины и приговорил каждого из них к 14 годам колонии.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Саратове распылили газовый баллончик в школе
Одну ученицу саратовской школы госпитализировали после распыления в здании, предположительно, газового баллончика, проводится расследование, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы мэрии Татьяна Плющева.
Обновлено в 09:53
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом
Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Кино
Причиной смерти актера Булдакова стал оторвавшийся тромб
Обновлено вчера в 07:50
Здоровье
Крем для кожи превратил британку в «зомби»
Обновлено в 10:00
Хоккей
«Чикаго» по буллитам победил «Сент-Луис» в матче НХЛ
"Чикаго" в серии буллитов взял верх над "Сент-Луисом" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 01:03
Футбол
Гинер: ЦСКА не бросит Дзагоева, несмотря на травму
Футбольный клуб ЦСКА продолжит отношения с полузащитником Аланом Дзагоевым, несмотря на травму.
Обновлено в 06:55
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,4 млрд
Международные резервы РФ на 29 марта 2019 года составили $489,5 млрд, что на $2,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Разработчики устранили недостатки боевого робота «Уран-9»
Разработчики устранили все недостатки боевого робототехнического комплекса "Уран-9", выявленные в ходе эксплуатации в Сирии.
Обновлено в 02:48
Экономика
Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы
«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области
Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Пентагон объявил о разработке системы обнаружения гиперзвуковых ракет
Замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США, что в течение трех лет в Соединенных Штатах будет разработана система предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет.
Обновлено вчера в 23:05
Теннис
Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтерее
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам
Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
Обновлено в 09:50
Общество
Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля
Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Спорт
Турсынбаева призналась, что ей снилась Тутберидзе
Обновлено в 08:10
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Экономика
Кабмин одобрил упрощение контрактной системы в сфере госзакупок
Кабинет министров на заседании в четверг одобрил законопроект, упрощающий контрактную систему в сфере государственных и муниципальных закупок.
Обновлено в 06:27