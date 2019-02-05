Энергетика

Мировые цены на нефть вновь растутКрасная весна 06 февраля в 03:08

Ростом цен на нефть отмечаются результаты торгов 6 февраля, сообщается в сводках с биржевых площадок. На 0,02% выросли фьючерсы нефтяной марки Brent c поставкой в апреле до 61,99 долларов.
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Цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 00:10

Нефть дешевеет, Brent опустилась почти к $61 за баррель

Росбалт01:28

Нефть снижается на информации о добыче в США

News.ruвчера в 01:46

Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга

Банки.ру00:19

Цены на нефть марки Brent снизились до 61,42 доллара за баррель

РИА Новости06 февраля в 06:06

Нефть дорожает на фоне проблем с поставками из Венесуэлы

Фонтанка.Ру05 февраля в 03:03

Канадская нефть подорожала на 40% за полтора месяца. Почему это важно

РБК04 февраля в 19:02
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 05:41, Ашберн
Кино

Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

Обновлено в 01:27
Общество

Названы лучшие стиральные порошки

Худший результат по анионогенным ПАВ (ванадий, мышьяк, селен, молибден) показал порошок AOS/«Я родился» — 47 миллиграммов ПАВ на литр воды, лучшие — у «Миф», BiMAX, Clean OK/«Наша семья» (13 миллиграмм на литр).
Обновлено в 00:08
Авто

АвтоВАЗ выпустил спецверсию Lada Granta для автошкол

АвтоВАЗ представил специальную версию седана Lada Granta, который предназначен для автошкол.
Обновлено в 04:38
Политика

Путин огласит послание Федеральному Собранию 20 февраля

Владимир Путин 20 февраля огласит послание Федеральному Собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом шахтеров в Кузбассе

Шесть человек погибли, еще 22 получили травмы различной степени тяжести в ДТП на технологической дороге шахты "Распадская" в Кузбассе.
Обновлено в 03:05
Музыка

Киркоров уверен, что Лазарев не подведет Россию на «Евровидении»

Обновлено в 01:52
Авто

Представлен Subaru Legacy нового поколения

Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Происшествия

В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб

Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 01:59
Транспорт

Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта

С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Авто

Представлен обновлённый внедорожник Toyota Sequoia

Сегодня на открытии автосалона в Чикаго состоялась презентация полноразмерного внедорожника Тойоту Sequoia в форсированной модификации TRD Pro.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия

Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму

Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие

Завершена сборка мощнейшего двигателя для ракеты-носителя «Союз-5»

Окончена сборка первого двигателя РД-171МВ для новейшей ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» «Иртыш», объявил в своем Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:32
Экономика

Visa введет в России снятие денег с карт в магазинах

Международная платежная система Visa направила письма в российские банки и предписала им подготовиться к снятию наличных средств в кассах к апрелю 2019 года.
Обновлено в 00:43
Кино

Путин поздравил актрису Ирину Муравьеву с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Ирину Муравьеву с 70-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:49
Гаджеты

Смартфоны на Android можно было взломать при помощи PNG-картинки

Хакеры могли взламывать Android-устройства при помощи особым образом модифицированных изображений в формате PNG, содержащих вредоносный код.
Обновлено в 03:48
Наука

Ученые объяснили, стоит ли пить пиво перед вином

Подопытных разделили на три группы, в первой добровольцы в течение двух дней выпивали по три кружки пива и три бокала вина, во второй подопытные пили напитки в обратном порядке.
Обновлено вчера в 22:12
Авто

На автомобильном заводе собрали первый КАМАЗ-54901 с кабиной К5

Экземпляр проходит осмотр и приемку представителями НТЦ Фото: "Вести КАМАЗа" На автомобильном заводе собран первый предсерийный грузовик пятого поколения KAMAZ 54901.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия

В Белгороде убит чемпион России по боксу Александр Костромин

Следователи в Белгороде расследуют убийство мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями было обнаружено вечером в четверг, в соцсетях сообщают, что убитый – профессиональный боксер Александр Костромин.
Обновлено в 00:25
Общество

Reebok призвала женщин «пересесть на мужское лицо»

Обновлено в 04:47
Авто

Морозы и жара разряжают электромобили

Эксперты признали это вслед за автовладельцами Даже при небольшом морозе –7°C дальность пробега электромобилей на одном заряде снижается на 41%, а при +35°C — на 17%.
Обновлено вчера в 05:39
Транспорт

Север красной ветки московского метро закроют до 24 февраля

Северный участок Сокольнической линии Московского метрополитена закроют с 16 по 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии.
Обновлено в 03:21
Транспорт

Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Гаджеты

Обнаружившему ошибку в FaceTime подростку заплатят вознаграждение

Представители американской корпорации Apple проинформировали сотрудников средств массовой информации о том, что 14-летний Грант Томпсон, обративший внимание на ошибку в работе сервиса FaceTime, будет финансово награждён.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Два работника перинатального центра пострадали в Коломне

Обновлено в 01:49
Авто

Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге

7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия

СК проверит данные об избиении в Перми ветерана коллекторами

Обновлено вчера в 12:01
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% - регулятор.
Обновлено в 05:31
Транспорт

Певица Валерия застряла на трассе Хабаровск-Комсомольск в лютый мороз

Неприятный инцидент произошел с певицей Валерией, гастролирующей по Дальнему Востоку, по дороге из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»

Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.
Обновлено вчера в 22:09
Общество

Российских силовиков обязали скинуться на архангела

Руководитель управления учебной и воспитательной работы Сергей Петров разослал по подразделениям ведомства письмо с просьбой организовать централизованный сбор денег с сотрудников на памятник.
Обновлено в 02:49
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