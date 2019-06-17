Энергетика

Мировые цены на нефть в понедельник снизилисьБанки.ру вчера в 01:39

Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,58 доллара и составили 51,93 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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В среду ключевым событием для рынка нефти станут итоги заседания ФРС и пресс-конференция Д. Пауэлла - «Нордеа Банк»

Финмаркет04:11

Заявления президента США подняли цену нефти

Коммерсантъвчера в 15:07

Нефть продолжает дорожать, Brent закрепилась выше $62 за баррель

Росбалт02:28

Рубль укрепляется на новостях о встрече лидеров США и Китая

REGNUM02:57

Цена на нефть марки Brent поднялась до $62,16 за баррель

Московский Комсомолец01:19

Фьючерс на сырую нефть Brent на август на Лондонской нефтяной бирже 18 июня составил $62.14 за баррель

АК&М03:19

Цены на нефть растут

RT на русском01:06
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:49, Вашингтон
Политика

Такого, как Трамп. Американский президент объявил о выдвижении на второй срок

Президент уверен, что голосование за любого кандидата от Демократической партии – это «рост радикального социализма» и «уничтожение американской мечты».
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Киеве погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве нашли мертвым депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС).
Обновлено в 06:21
Финансы

Средства с маткапитала могут перенаправить на увеличение детского пособия

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил "Интерфаксу", что высвобожденные деньги от уменьшения расходов на материнский капитал в бюджете на следующий год пойдут на другие нужды - в том числе, возможно, на существенное увеличение 50-рублевого детского пособия, о чем говорил премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Садальский посочувствовал Пугачевой в день рождения Галкина

Российский актер Станислав Садальский не смог поздравить юмориста и шоумена Максима Галкина с днем рождения, но выразил сочувствие знаменитой эстрадной певице Алле Пугачевой.
Обновлено в 06:37
Общество

Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор

Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Общество

На Урале СК проверит данные об аварийном состоянии ряда жилых домов

Обновлено в 04:23
Происшествия

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Финансы

ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным

С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности, даже если после реализации залога его цена не покрыла всего долга по займу.
Обновлено в 06:36
Политика

Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

Обновлено в 06:12
Хоккей

Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада

Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе

Группа Bellingcat опубликовала расследование, в котором назвала имена 12 человек, которые, по ее данным, причастны к крушению Boeing 777 в Донбассе в 2014 г. Свои выводы группа строит на перехваченных после катастрофы телефонных переговорах, которые публиковали Совместная следственная группа (ССГ) во главе с Нидерландами и Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 06:19
Экономика

Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 05:54
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Глушаковым

Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена

Подземные толчки не оказали влияния на АЭС в Фукусиме, на которой произошла авария в 2011 году из-за землетрясения и цунами.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

Подозреваемого в убийстве младшего сына Соколова отпустили на свободу

Младшего сына хоккеиста Максима Соколова 15-летнего Арсения выпустили на свободу.
Обновлено вчера в 09:29
Футбол

«Динамо» подписало украинского защитника Ордеца

Обновлено в 05:43
Экономика

Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»

Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Автоспорт

«Хонда» привезёт новые моторы во Францию, Квят будет оштрафован

Представители «Хонды» подтвердили, что во Франции новые двигатели и турбины получат Квят, а также пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.
Обновлено в 04:57
Экономика

Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва

Накануне, 17 июня, в эфире программы «Познер» Кудрин сказал, что не исключает возникновения социального взрыва, так как «бедность в стране стала позором» и 12,5 млн россиян живут за чертой бедности.
Обновлено вчера в 12:42
Общество

Москва перейдет на раздельный сбор мусора в начале следующего года

Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Пензенский губернатор назвал причину конфликта в Чемодановке

Обновлено в 04:43
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

Западные читатели обсудили перехват Су-27 американского B-52

Обновлено в 00:22
Авто

Реальные продажи новых автомобилей в мае упали на 18%

Обновлено в 03:59
Происшествия

Кокорин попросил, чтобы его с братом поместили в одну колонию

Футболист Александр Кокорин попросил отправить его отбывать наказание в одну колонию вместе с младшим братом Кириллом.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

Двух полицейских наказали из-за видео крушения SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 06:05
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
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