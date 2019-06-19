Энергетика
Мировые цены на нефть в понедельник снизилисьБанки.ру вчера в 01:39
Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,58 доллара и составили 51,93 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:03, Вашингтон
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Bellingcat назвала имена 12 причастных к трагедии МН17 в Донбассе
Расследовательская группа Bellingcat обнародовала имена людей, которые, по данным экспертов, несут ответственность за катастрофу самолета Boeing 777–200 компании Malaysia Airlines МН17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 07:18
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 05:44
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ
Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:02
Здоровье
Одного рабочего дня в неделю вполне достаточно
Исследователи выяснили, что 8 часов работы в неделю достаточно для укрепления общего самочувствия и снижения опасности психических расстройств на треть у людей, которые длительное время были безработными.
Обновлено в 06:11
Теннис
38-летний Ллейтон Хьюитт в 20-й раз сыграет на Уимблдоне
Выступление Хьюитта на Уимблдоне станет для него 20-м в карьере.
Обновлено в 07:35
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Технологии
В Лё-Бурже представили электрический самолет
На Парижском авиасалоне в Лё-Бурже представили первый электрический самолет Alice, созданный израильской компанией Eviation.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
В Кремле не видят смысла обсуждать новые данные по MH17 до публикации
Расследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing рейса MH17 проходило без участия России, хотя она с самых первых дней трагедии была готова стать его частью, а обсуждать новые данные международной следственной группы до их публикации нет смысла, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Общество
Еще 8 пензенских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов
Обновлено в 02:26
Общество
Росконтроль забраковал эскимо кубанского производителя
Хуже «Кореновки» оказались эскимо «Снежное лакомство» и «Вологодский пломбир».
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Минобороны Украины перестало называть Зеленского уклонистом
Военную службу в Вооружённых Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014–2015 годов не призывался, — сказано в ответе на запрос.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Футбол
ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича
Обновлено в 07:20
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Рыбаки из КНДР пытались задержать российскую яхту в Японском море
Неизвестное судно, предположительно принадлежащее северокорейским рыбакам, предприняло попытку задержать российскую яхту в Японском море.
Обновлено в 05:35
Гаджеты
За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги
Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.
Обновлено в 07:20
Политика
В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова
На вступлении в начале июня харьковский мэр назвал «отбросами общества» радикалов, которые снесли расположенный на проспекте бюст маршалу Георгию Жукову и пообещал вернуть улице историческое имя.
Обновлено в 07:27
Футбол
Денис Глушаков объяснил свой уход из «Спартака»
Денис Глушаков покинул «Спартак» «ради команды, а не ради себя». Об этом он объявил в свое видеообращении к болельщикам.
Обновлено в 07:21
Общество
Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО
Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Футбол
Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону»
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону".
Обновлено в 06:27
Общество
Кладбище под Тверью зарастает борщевиком
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Бузова заявила, что стала популярнее Путина
Теледива и певица Ольга Бузова пришла к выводу, что стала популярнее самого президента России. Об этом она рассказала в Instagram.
Обновлено вчера в 14:17
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56