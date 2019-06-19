Мировые цены на нефть в понедельник снизилисьБанки.ру вчера в 01:39

Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,58 доллара и составили 51,93 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.

Мировые цены на нефть в понедельник снизились

Политика Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

Армия и оружие Bellingcat назвала имена 12 причастных к трагедии МН17 в Донбассе Расследовательская группа Bellingcat обнародовала имена людей, которые, по данным экспертов, несут ответственность за катастрофу самолета Boeing 777–200 компании Malaysia Airlines МН17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.

Здоровье Одного рабочего дня в неделю вполне достаточно Исследователи выяснили, что 8 часов работы в неделю достаточно для укрепления общего самочувствия и снижения опасности психических расстройств на треть у людей, которые длительное время были безработными.

Экономика Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.

Происшествия В Москве произошла массовая драка В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Технологии В Лё-Бурже представили электрический самолет На Парижском авиасалоне в Лё-Бурже представили первый электрический самолет Alice, созданный израильской компанией Eviation.

Политика В Кремле не видят смысла обсуждать новые данные по MH17 до публикации Расследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing рейса MH17 проходило без участия России, хотя она с самых первых дней трагедии была готова стать его частью, а обсуждать новые данные международной следственной группы до их публикации нет смысла, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Армия и оружие Минобороны Украины перестало называть Зеленского уклонистом Военную службу в Вооружённых Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014–2015 годов не призывался, — сказано в ответе на запрос.

Происшествия Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Происшествия Рыбаки из КНДР пытались задержать российскую яхту в Японском море Неизвестное судно, предположительно принадлежащее северокорейским рыбакам, предприняло попытку задержать российскую яхту в Японском море.

Гаджеты За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.

Политика В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова На вступлении в начале июня харьковский мэр назвал «отбросами общества» радикалов, которые снесли расположенный на проспекте бюст маршалу Георгию Жукову и пообещал вернуть улице историческое имя.

Футбол Денис Глушаков объяснил свой уход из «Спартака» Денис Глушаков покинул «Спартак» «ради команды, а не ради себя». Об этом он объявил в свое видеообращении к болельщикам.

Общество Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Футбол Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону» Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону".

Шоу-бизнес Бузова заявила, что стала популярнее Путина Теледива и певица Ольга Бузова пришла к выводу, что стала популярнее самого президента России. Об этом она рассказала в Instagram.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору "Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.