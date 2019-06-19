Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяЭкономика сегодня вчера в 01:35
Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снижаются, как свидетельствуют данные с мировых торгов. Фьючерс нефти WTI с поставками в июле по состоянию на 08:24 мск торгуется по 51,83 доллара за баррель, отступая на 0,19% от стоимости с закрытия прошлой торговой сессии.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
Интернет
Telegram начал тестировать геочаты
Разработчики мессенджера Telegram тестируют функцию чатов с привязкой к местности. Об этом 19 июня сообщил портал The Bell.
Обновлено в 08:47
Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Футбол
Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»
Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня.
Обновлено в 08:42
Политика
Путин провел совещание по «Прямой линии»
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия", которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Политика
Комитеты ГД направят запросы по правоприменению статей 228 и 303 УК
Ранее спикер Госдумы заявлял, что комитеты ГД после дела журналиста Ивана Голунова проанализируют практику правоприменения статьи уголовного кодекса РФ о фальсификации доказательств, а также "антинаркотической" статьи 228 УК.
Обновлено в 11:05
Политика
В немецком правительстве сообщили о прекрасном самочувствии Меркель
Заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер рассказала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя прекрасно.
Обновлено в 10:39
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек и маршрутки в Красносельском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Мужчина стрелял из винтовки по прохожим в Москве
Обновлено в 09:54
Политика
Оксфорд получил крупнейшее в истории британских университетов пожертвование
Как отмечает BBC, это рекордное пожертвование в истории британских университетов.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Сыновья-близнецы Марии Шукшиной заметно повзрослели
Мальчики заметно повзрослели за то время, что актриса не показывала их широкой публике.
Обновлено в 06:00
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Экономика
Сбербанк начал доставлять посылки
Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Общество
Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор
Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Авто
Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания
Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Происшествия
На Урале загорелся склад в воинской части
Склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 09:32
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Финансы
Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза
Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.
Обновлено в 11:01
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Политика
Саакашвили пробежал через фонтан вслед за Зеленским
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили пробежал через работающий фонтан в ходе визита в Одессу. Он опубликовал в фейсбуке видео.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом
Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 09:06
Здоровье
Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением
Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа»
Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.
Обновлено в 03:36
Политика
Эксперт заявил, что вина Украины по MH17 уже давно доказана
В интервью журналисту издания «ПолитНавигатор» эксперт Владимир Корнилов подчеркнул, что новой презентации от JIT он ждал очень долго.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
ВМС США показали «вещественные доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено в 09:23
Экономика
Госдума одобрила право ЦБ согласовывать список компаний, не возвращающих валютную выручку
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит Центробанку согласовывать список компаний, которым власти разрешили не возвращать валютную выручку.
Обновлено в 09:56
Здоровье
В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить.
Обновлено в 08:18
Музыка
Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом
Ранее многие подписчики негативно отреагировали на сотрудничество Микеллы с соперником по «Голосу» в рамках этой работы.
Обновлено вчера в 22:04