Энергетика
Мировые цены на нефть в понедельник снизилисьБанки.ру 18 июня в 01:39
Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,58 доллара и составили 51,93 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
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Экономика
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Общество
После обращения пермячки к президенту следователи начали проверку
В Пермском крае следственные органы начали проверку по заявлению местной жительницы, которая ранее обратилась к президенту России.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском
Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено вчера в 14:21
Хоккей
Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ
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Обновлено в 00:23
Космос
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Транспорт
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Обновлено вчера в 22:12
Экономика
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Обновлено вчера в 20:35
Шоу-бизнес
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Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».
Обновлено вчера в 16:05
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Пьяный командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе расстрелял своих подчиненных, пытавшихся уйти с позиций.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 00:49
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено вчера в 05:29
Игры
Фанаты создадут третий эпизод «Half Life 2»
Обновлено вчера в 19:23
Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу, Минфину и Минэкономики проработать возможность обязать рестораторов выделять российские вина в меню и указывать их в начале списка.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Варианты ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными
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Обновлено 18 июня в 22:18
Экономика
Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное против необоснованного повышения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции в регионах.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17
Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено вчера в 21:40
Наука
Структура социальных связей дополнила информацию о здоровье
Именно поэтому остается непонятным, насколько значимую роль социальные связи в действительности играют в жизни человека вне возможных сторонних переменных.
Обновлено 18 июня в 09:04
Происшествия
Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
Обновлено вчера в 22:06
Наука
Физики определили причину замерзания мыльных пузырей
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
Британца высадили из самолета из-за смертельной аллергии на орехи
Британского туриста высадили из самолета после того, как он сообщил, что страдает смертельно опасной аллергией на орехи.
Обновлено вчера в 19:41
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 08:35
Общество
Трое орловских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по истории
303 орловских выпускника сдавали информатику и ИКТ, 789 — биологию. Результаты этих ЕГЭ станут известны не позднее 27 июня.
Обновлено 18 июня в 07:36
Политика
В ДНР и ЛНР оценили названное Кучмой условие снятия блокады Донбасса
Власти Донецкой и Луганской народных республик прокомментировали заявление представителя Украины в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы об условии снятия Киевом экономической блокады с Донбасса.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.
Обновлено вчера в 07:15
Общество
В Приморье фотоловушка сняла, как амурский тигр «делает селфи»
Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье сняла процесс "селфи" амурского тигра, который оставил "фотопривет" на другую камеру, сообщает учреждение на своей странице в "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50