Энергетика
Мировые цены на нефть в понедельник снизилисьБанки.ру вчера в 01:39
Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,58 доллара и составили 51,93 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Суд в США приговорил россиянина Тищенко к году тюрьмы
Россиянин Олег Тищенко, работавший разработчиком компьютерных игр, был приговорен в США к одному году тюрьмы за попытку вывоза с американской территории летной эксплуатации истребителей F-16, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:06
Политика
Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17
Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Здоровье
Единый архив цифровых медицинских изображений появится в Тюменской области
Единый архив цифровых медицинских изображений появится в Тюменской области.
Обновлено в 09:48
Футбол
Украинский защитник подписал контракт с московским «Динамо»
Обновлено в 05:02
Происшествия
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Политика
В Мексике ратифицировали новое соглашение о торговле с США и Канадой
Мексиканский сенат одобрил ратификацию нового соглашения о свободной торговле с США и Канадой, которое должно прийти на смену устаревшему Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА), сообщает пресс-служба сената.
Обновлено в 18:57
Экономика
В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США
Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Обновлено в 18:26
Общество
В Норвегии может быть создана первая в мире «зона без времени»
Норвежский остров, где полярный день длится с 18 мая по 26 июля, хочет отказаться от времени на этот период, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»
Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
Обновлено в 06:06
Экономика
Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры
Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес
Бари Алибасов лишил сына наследства и выгнал из дома
Обновлено в 19:54
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Обновлено в 06:42
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Экономика
Эксперты отмечают рекордный рост мобильного интернета в России
Эксперты связывают рост объёма обмена данными с увеличением числа пользователей смартфонов, а также «утяжелением» мобильного трафика в связи с повышением качества видео, растущим интересом к играм, развитием облачных сервисов и интернета вещей.
Обновлено в 19:17
Общество
Присяжные признали лидера секс-культа Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми
Присяжные признали, что Раньер виновен по всем пунктам обвинений. Суд вынесет приговор 25 сентября.
Обновлено в 18:49
Политика
Валерий Соловей уволился из МГИМО «по политическим причинам»
Причиной ухода указано то, что руководство университета "больше не хочет иметь дела со мной", к чему Соловей отнесся "с пониманием", и просит далее не связывать его с институтом.
Обновлено в 12:19
Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
Политика
В Думе не исключили ужесточения санкций за фальсификацию доказательств
Консультации с представителями силовых ведомств по вопросам применения статей 228 (оборот наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) УК РФ пройдут в Госдуме в ближайшее время, по их итогам может начаться проработка вопроса об ужесточении ответственности за фальсификацию доказательств.
Обновлено в 12:18
Общество
Вам сядут на шею: гороскоп с 17 по 23 июня
На этой неделе может происходить много неожиданного, и людям, привыкшим всегда следовать плану, это вряд ли понравится.
Обновлено 17 июня в 03:49
Космос
Ракету Ariane 5 запустят 20 июня с космодрома Куру
Планируется, что очередной запуск ракеты пройдет уже 20 июня текущего года с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Обновлено в 03:51
Общество
Британский рестлер умер в 36 лет, написав твит о жажде жизни
Обновлено в 19:53
Армия и оружие
В США представили гиперзвуковую ракету нового типа
Крупная американская военно-промышленная компания Raytheon представила концепт гиперзвуковой ракеты нового типа - на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
Обновлено в 18:16
Футбол
В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022
По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол
Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА
Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Британца сняли с самолета из-за аллергии на орехи
25-летний Джош Сильвер предупредил бортпроводника об аллергии на орехи перед вылетом.
Обновлено в 10:18