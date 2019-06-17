Энергетика

Мировые цены на нефть в понедельник снизилисьБанки.ру вчера в 01:39

Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,58 доллара и составили 51,93 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

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Цены на нефть растут

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Цены на нефть перешли к снижению на переносе внимания на её запасы в США

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Заявления президента США подняли цену нефти

Коммерсантъвчера в 15:07
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Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон

Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
Обновлено в 20:27
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Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
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По словам Ломидзе, сегмент бюджетного отдыха растет.
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
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Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин

Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
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Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
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В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.
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Новейший LED-экран Samsung появился в центре Нью-Йорка

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Большинство россиян (около 75%) намерены следить за «прямой линией» с президентом России Владимиром Путиным.
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Армия и оружие

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Новый исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер примет участие в саммите министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-служба Пентагона.
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Вооруженные боевики напали на один из населенных пунктов на севере Буркина-Фасо, в результате атаки погибли 17 мирных жителей, сообщает Agence France-Presse.
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Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка

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Верхняя палата конгресса Мексики ратифицировала новый договор о свободной торговле с США и Канадой (USMCA).
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Внедорожную Suzuki Ertiga Cross полностью рассекретили

Японская автомобилестроительная компания Suzuki в нынешнем году выпустит новую версию модели Ertiga Cross.
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Как работают Яндекс.Новости?
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