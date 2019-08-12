Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском 01:06
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,29%, составив $54,34 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,22% — до $58,40 за баррель.
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Происшествия
Подмосковный омбудсмен объяснила долг дворника в 2 млрд рублей
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова предположила, что долг в 2 млрд рублей у дворника из Воскресенска мог возникнуть по причине утечки персональных данных по вине налоговой службы.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Россияне назвали самые важные события 30-летней давности
Как оказалось, с большим отрывом лидирует вывод советских войск из Афганистана, за это событие проголосовало 54 процента опрошенных.
Обновлено в 03:54
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Кино
Jonas Brothers получили награду десятилетия на Teen Choice Awards 2019
Jonas Brothers сообщили, что первой наградой, которую они когда-либо выигрывали, была премия Teen Choice Award, и именно поэтому они рассказали на сцене истории о своем детстве и сложностях, с которыми им пришлось столкнуться на пути к славе.
Обновлено в 02:15
Происшествия
На Урале в детском лагере ребёнок выпал из окна
Обновлено в 03:31
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» победили грозненский «Ахмат» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Технологии
Dataline запустила услугу резервного копирования Office 365
Dataline объявила о запуске услуги резервного копирования Office 365.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Стальные крылья армии. Из чего состоит военная авиация России
Пополнение ВВС По информации российского военного ведомства, в 2018 году армия пополнилась 126 самолетами и вертолетами, уровень оснащенности ВКС современными вооружениями был доведен до 74%.
Обновлено в 00:00
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Экономика
Орешкин позитивно оценил повышение Fitch рейтинга России
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин позитивно оценил решение международного рейтингового агентства Fitch повысить кредитный рейтинг России до "BBB" с "BBB-".
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Обнародовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»
Обновлено 10 августа в 10:11
Политика
Бойцы «Азова» пригрозили выловить и наказать Порошенко
Бывшие бойцы батальона «Азов» Олег Толмачев, Дмитрий Кухарчук и Никита Макеев пообещали бывшему президенту Украины Петру Порошенко отправить его за решетку.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33
В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
Обновлено в 01:59
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Супертайфун «Лекима» в Китае унес жизни 43 человек
Сорок три человека погибли и 17 пропали без вести – таков предварительный итог обрушившегося два дня назад на Восточный Китай тайфуна «Лекима».
Обновлено в 01:46
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России за 2 млн рублей
Популярный чешский кроссовер Skoda Kodiaq (объем продаж 12 924 ед.) в рейтинг не попал, т. к. его средневзвешенная цена с учетом продаж по всем модификациям за последние семь месяцев выросла до 2,25 млн рублей.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
BQ представила недорогой смартфон с NFC и АКБ на 5000 мАч
Среди преимуществ BQ 5535L Strike Power Plus можно отметить наличие NFC и батареи на 5000 мАч.
Обновлено в 04:41
Общество
Иркутские школьники уехали из антисанитарной «Лесной сказки»
В "Лесную сказку" приехали 179 детей и 12 воспитателей. По прибытии дети начали жаловаться на условия проживания и состояние лагеря.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Анастасия Шубская крестили сына
Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской Сергею скоро исполнится год.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31