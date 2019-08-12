Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском 01:06
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,29%, составив $54,34 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,22% — до $58,40 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:05, Вашингтон
Политика
Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Происшествия
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Общество
Собянин одобрил идею развития музеев по программе «Мой район»
Рассказал Собянин и о том, что музейные территории будут включены в городскую программу "Мой район".
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи
Нетрезвый мужчина подозревается в избиении двух врачей и фельдшера, которые прибыли для оказания ему медицинской помощи в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Обновлено в 08:07
Политика
Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
У дворника из Подмосковья обнаружили долг в 2 млрд рублей
Женщина, которая работает дворником в подмосковном Воскресенске, оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 03:50
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова
Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Россиянка защитилась от побоев мужа и получила судимость
Ранее в июле годами избиваемую мужем россиянку Кристину Шидукову отправили в тюрьму.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве
Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа.
Обновлено в 03:29
Общество
Лоукостер «Победа» подвергся DDOS-атаке
Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDOS-атаке».
Обновлено в 08:17
Авто
Названа стоимость кроссовера Geely Atlas с «Яндекс.Авто»
Напомним, что ранее российский офис марки опубликовал информацию о том, что китайский автогигант будет оснащать свой кроссовер Geely Atlas мультимедийным комплексом «Яндекс.Авто».
Обновлено в 05:31
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске
В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»
Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
Обновлено в 04:36
Экономика
ФНС назначила штраф в 127 млн рублей из-за кредита в иностранном банке
Бизнесмен уведомил налоговую инспекцию № 7 по Москве о движении средств по зарубежному счету, а также направил ей паспорт сделки, но та оштрафовала Ермакова на 75% от суммы, поскольку операция проходила без участия российского банка (ст. 15.25 КоАП).
Обновлено в 02:05
Политика
Эксперт оценил заявление о «запасе экономической прочности» Украины
Учёный секретарь Института проблем социализма, политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН оценил заявление директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона о том, что страна существует главным образом за счёт внешней финансовой поддержки и её отсутствие может привести к разрушению экономики.
Обновлено в 07:56
Политика
Юрист попросил наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема
Юрист из Владивостока направил заявление в ГИБДД с требованием привлечь президента России Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Полиция возбудила дело из-за ДТП с пятью погибшими в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело после ДТП в Подмосковье, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 06:34
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Обновлено в 07:19
Общество
В Киеве в продаже оказались дневники с картой Украины без Крыма
В Киеве в сети гипермаркетов Metro продаются школьные дневники с изображением Украины без Крыма.
Обновлено в 08:52