Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском 01:06
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,29%, составив $54,34 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,22% — до $58,40 за баррель.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:01, Вашингтон
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
В Турции назвали сроки поставки второй батареи С-400
Обновлено в 05:44
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Здоровье
Врачи назвали симптомы заражения паразитами
Врачи, обратив внимание, что паразиты могут за считанные секунды проникнуть в организм человека, назвали симптомы заражения ими, сообщает Medikforum.
Обновлено в 03:39
Общество
Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии
Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.
Обновлено в 05:40
Футбол
Масалитин: ЦСКА в матче с «Сочи» не хватило VAR и глазастых арбитров
Матч пятого тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и "Сочи" в очередной раз показал необходимость применения системы видеопомощи арбитрам (VAR) на всех играх турнира, заявил РИА Новости чемпион СССР и обладатель Кубка СССР в составе "красно-синих" Валерий Масалитин.
Обновлено в 04:40
Экономика
ФНС назначила штраф в 127 млн рублей из-за кредита в иностранном банке
Как пишут «Ведомости», в 2017 году Алексей Ермаков взял в армянском Юнибанке кредит в размере 170 млн руб. на покупку доли в местной компании.
Обновлено в 02:05
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов
Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Авто
Точную копию грузовика Tatra 8x8 сделали из Lego
Проекты Lego Technic не перестают удивлять общество.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев
В жилом микрорайоне Верхняя терраса в Ульяновске компания подвыпивших молодых людей вступила в конфликт с сотрудниками Росгвардии, приехавшими по сообщению о нарушении общественного порядка.
Обновлено в 04:12
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Политика
Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса
Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор
Последовавшее официальное заявление Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики - уточняет, что взорвался малогабаритный ядерный реактор, бывший составной частью ЖРД для изделия военного назначения.
Обновлено в 05:21
Политика
Зеленский назначил главу Житомирской областной администрации
Президент Украины Зеленский назначил Виталия Бунечко главой Житомирской областной государственной администрации (ОГА).
Обновлено в 05:35
Общество
Уборщица из Подмосковья оказалась должна два миллиарда рублей
Обновлено 10 августа в 13:44
Путешествия
Въездной турпоток в Россию в первом полугодии 2019 года вырос на 25%
Как сообщили в АТОР, общий въездной поток иностранных граждан в Россию в первом полугодии 2019 года практически не вырос - годовой прирост составил 0,78%, всего в страну въехало 15,073 млн граждан иностранных государств.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Греции недалеко от Афин произошел лесной пожар
Обновлено в 03:53
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца
Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 05:39
Политика
При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт
Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнет.
Обновлено вчера в 23:26