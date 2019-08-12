Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском 01:06
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,29%, составив $54,34 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,22% — до $58,40 за баррель.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:34, Вашингтон
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Общество
Синоптики предупредили россиян о заморозках
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что на севере Архангельской области и в восточных районов Карелии на этой неделе ожидаются заморозки до -2°С ночью.
Обновлено в 04:16
Общество
«Ъ»: депутаты Госдумы намерены отрегулировать доходы аптек
В Госдуме планируют отрегулировать планы по регулированию аптечной деятельности.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном в четвертом матче подряд
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Иркутской области вновь увеличиваются масштабы лесных пожаров
Обновлено вчера в 20:06
Теннис
Серена Уильямс снялась с финала турнира в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в финальном матче на турнире в Торонто против представительницы Канады Бьянки Андрееску.
Обновлено в 00:32
Общество
Новые защитные дамбы построят в Тулуне и Нижнеудинске
Новые защитные сооружения разрабатывают для Тулуна и Нижнеудинска.
Обновлено вчера в 22:13
Музыка
Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники
Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма. Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 03:14
Кино
Зрители нашли киноляп в новом фильме Тарантино
Тарантино лично представил свой фильм на премьере в Москве в кинотеатре "Октябрь", которая прошла накануне при аншлаге.
Обновлено в 04:11
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении игрока сборной Шотландии
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Греции недалеко от Афин произошел лесной пожар
Обновлено в 03:53
Происшествия
Tesla попала в ДТП на МКАД и загорелась
Автомобиль Tesla врезался в эвакуатор в Москве, после чего загорелся. Пострадали три пассажира «Теслы».
Обновлено 10 августа в 16:59
Политика
Бойцы «Азова» пригрозили выловить и наказать Порошенко
Бывшие бойцы батальона «Азов» Олег Толмачев, Дмитрий Кухарчук и Никита Макеев пообещали бывшему президенту Украины Петру Порошенко отправить его за решетку.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Вологодской области три человека погибли при пожаре на даче
Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в дачном доме в селе Бурцево Вологодской области, сообщили РИА Новости в понедельник в Единой дежурной диспетчерской службе Усть-Кубинского района.
Обновлено в 03:27
Экономика
ЦБ выпустил памятные монеты «Бременские музыканты»
Банк России выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:11
Происшествия
Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве
Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа.
Обновлено в 03:29
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Гаджеты
SK Hynix разрабатывает память HBM2E со скоростью до 460 ГБ/с
SK Hynix HBM2E поддерживает пропускную способность до 460,8 ГБ/с – скорость достигает 3,6 ГБит/с на каждую из 1024 линий входов/выходов данных.
Обновлено в 04:28
Спорт
На «Танковом биатлоне» начался этап командных эстафет
Во второй этап "Танкового биатлона" прошли 16 лучших команд, представляющих два дивизиона, по 8 команд от каждого.
Обновлено 10 августа в 12:38
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Технологии
Huawei инвестирует $800 млн в постройку нового завода в Бразилии
Проект, в рамках которого будет возведён завод в штате Сан-Паулу, потребует вложения $800 млн в течение следующих трёх лет.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
В КСИР заявили о способности Ирана задержать любое судно
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Стальные крылья армии. Из чего состоит военная авиация России
Пополнение ВВС По информации российского военного ведомства, в 2018 году армия пополнилась 126 самолетами и вертолетами, уровень оснащенности ВКС современными вооружениями был доведен до 74%.
Обновлено в 00:00
Экономика
В России сократилось количество госкомпаний
В России сокращается количество государственный предприятий и компаний.
Обновлено в 04:17
Культура
Джордж Мартин получил «якутский Оскар»
Обновлено в 03:56
Политика
Порошенко прибыл на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов
Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».
Обновлено в 04:17
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25