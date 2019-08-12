Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском 01:06
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,29%, составив $54,34 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,22% — до $58,40 за баррель.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из пулемета школу на севере Горловки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщил мэр города Иван Приходько в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 03:03
Политика
В Киеве назвали условия для полного разрушения экономики Украины
Украинскую экономику ждут серьезные последствия, если продолжится миграция трудоспособного населения, упадок промышленности и прекратится внешнее финансирование.
Обновлено в 00:07
Экономика
Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке
В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.
Обновлено в 02:37
Экономика
В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:02
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Подруга Аллы Вербер рассказала о последних сутках жизни бизнесвумен
Фаина Громова рассказала журналистам, как проходили последние сутки жизни Аллы Вербер. По словам подруги бизнесвумен, это был «дурной сон».
Обновлено в 02:24
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном в четвертом матче подряд
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
На авиашоу в Колумбии погибли двое военных
На авиашоу в колумбийском городе Медельин погибли двое военнослужащих. Во время парада мужчины сорвались с большой высоты.
Обновлено вчера в 22:43
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
В Петербурге задержан мошенник, выманивший у дагестанца 12 млн рублей
Сотрудники полиции Петербурга нашли и задержали злоумышленника, который похитил у уроженца Дагестана 12 миллионов рублей, предназначавшихся для покупки квартиры в Северной столице.
Обновлено в 03:06
Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты
По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску».
Обновлено в 00:44
Волейбол
Дмитрий Мусэрский: «Все понимали ответственность, но паники в команде не было»
Наша сборная понимала, что отпускать такую возможность, отпускать эту команду нельзя ни в коем случае.
Обновлено вчера в 15:37
Здоровье
Медики приучают пензенцев к ЗОЖ во время прогулки по парку
Востребованной является и «прогулка с врачом» по аллеям парка: специалист рассказывает желающим о принципах здорового образа жизни.
Обновлено в 02:31
Авто
АвтоВАЗ продолжил работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 00:44
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек
Число пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до 33 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав.
Обновлено в 02:13
Общество
Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров
Обновлено вчера в 22:26
Культура
Джордж Мартин получил от якутян «народный Оскар»
Обновлено вчера в 21:44
Наука
Названа основная причина развития рака головы и шеи
Специалисты из Университета Томаса Джефферсона в США пришли к выводу, что основным фактором риска развития плоскоклеточного рака головы и шеи является курение.
Обновлено в 00:11
Космос
Тайна черных дыр. Что скрывается в созвездии Кит
Обновлено в 01:00
Политика
Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 00:15
Музыка
ЧП случилось на концерте Веры Брежневой в Баку
Опасный инцидент произошел во время выступления певицы Веры Брежневой в Баку.
Обновлено в 02:48
Общество
Никита Белых рассказал о работе в колонии
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый за получение взятки, в разговоре с RT рассказал о том, чем занимается в колонии.
Обновлено в 03:06
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Обновлено в 03:08
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Синоптики предупредили жителей России о заморозках
Жителей Архангельской области и восточных районов Карелии на текущей недели ожидают заморозки до — 2 градусов, об этом 12 августа «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 03:07